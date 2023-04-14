三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

▲▼ 怪男躲在水溝底下，嚇壞學童，圖為示意圖。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

一名怪異男子10日中午無故從圍牆翻入新北市三重區某國小，被巡邏師長發現，通報轄區警員，未料，隔日早自習時間，學童在中庭玩耍時赫然發現「水溝底下有人」！驚慌通報學校，警消獲報後，立即將該男子強制送醫。

據了解，這名中年男子居無定所，過去大多在新北大都會公園遊蕩，近日鎖定並移居到到三重某校園附近。本周一（10日），該男子於學校中午午休時翻牆進入校園，被巡邏師長發現立刻請出校園，由轄區警員盤查身分。

未料，隔日（11日）早自修時，有名中年級學生在水溝蓋下發現有團身影，走近一看發現那人卡在水溝、無法動彈，教師聽到學生轉述後，立即通報學校處理，警方到場後發現正是昨天闖校的怪男！整個情節宛如電影版《牠》，讓家長不寒而慄，校園治安亮起紅燈。

家長表示，由於水溝蓋相當重，無法由單人自行打開跟閤上的，很擔憂會有其他共犯。然而據校及警方研判，該男子應該是從校外通道口進入到學校的水溝內，可能是為了要撿水溝中的零錢，但該男子始終不開口說話，神情怪異，警消人員後續將該男強制就醫。

目前校方已增加數台監視器，不定期透過監視器或是巡邏方式注意校園狀況，針對發現的班級學生進行關心與輔導，也買了豬腳麵線讓同學壓壓驚，校方後續會在朝會進行校園安全宣導，並於近期規劃全校學生進行校內突發事件演練，強化全校師生校園安全相關知能。