　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

▲▼ 怪男躲在水溝底下，嚇壞學童，圖為示意圖。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 怪男躲在水溝底下，嚇壞學童，圖為示意圖。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

一名怪異男子10日中午無故從圍牆翻入新北市三重區某國小，被巡邏師長發現，通報轄區警員，未料，隔日早自習時間，學童在中庭玩耍時赫然發現「水溝底下有人」！驚慌通報學校，警消獲報後，立即將該男子強制送醫。

據了解，這名中年男子居無定所，過去大多在新北大都會公園遊蕩，近日鎖定並移居到到三重某校園附近。本周一（10日），該男子於學校中午午休時翻牆進入校園，被巡邏師長發現立刻請出校園，由轄區警員盤查身分。

未料，隔日（11日）早自修時，有名中年級學生在水溝蓋下發現有團身影，走近一看發現那人卡在水溝、無法動彈，教師聽到學生轉述後，立即通報學校處理，警方到場後發現正是昨天闖校的怪男！整個情節宛如電影版《牠》，讓家長不寒而慄，校園治安亮起紅燈。

家長表示，由於水溝蓋相當重，無法由單人自行打開跟閤上的，很擔憂會有其他共犯。然而據校及警方研判，該男子應該是從校外通道口進入到學校的水溝內，可能是為了要撿水溝中的零錢，但該男子始終不開口說話，神情怪異，警消人員後續將該男強制就醫。

▲▼ 怪男躲在水溝底下，嚇壞學童，圖為示意圖。（圖／記者戴上容攝）

目前校方已增加數台監視器，不定期透過監視器或是巡邏方式注意校園狀況，針對發現的班級學生進行關心與輔導，也買了豬腳麵線讓同學壓壓驚，校方後續會在朝會進行校園安全宣導，並於近期規劃全校學生進行校內突發事件演練，強化全校師生校園安全相關知能。

▲▼ 怪男躲在水溝底下，嚇壞學童，圖為示意圖。（圖／記者戴上容攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
春風二哥自轟亡　「關鍵5分鐘」原因曝光
用假App狂騙2500萬　爽住台中豪宅開野馬跑車
快訊／林森北路連3處火災　遭惡意縱火
快訊／民族東路特斯拉爆開！　2騎士被撞飛
快訊／三讀通過！　恢復民眾檢舉違停等12項
快訊／女騎士遭輾斃！　慘死油罐車輪下
史上最慘！　德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下板機

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

快訊／北市林森北路連續3處起火　惡男縱火畫面曝...警全面追緝

特斯拉出事影片曝！直衝施工護欄車頭爛毀　2騎士挨撞1人斷腿

88槍藏鏡人被「鏡中反射」揪出　紅龜意外同框王文宗成關鍵鐵證

快訊／未禮讓直行車！油罐車右彎猛撞　婦騎電動車捲輪下慘死

三魂七魄出竅片！5m高木瓜樹突傾倒　台東嬤「差10cm」爆頭

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

快訊／快改道！國1南向嘉義交流道出口　事故全線封閉

高雄大貨車失控衝騎樓！運將身體不適撞毀燈桿　養工處將求償

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

王世堅怒批北市府螺絲鬆了　送蔣萬安「螺絲起子」：拴緊

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下板機

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

快訊／北市林森北路連續3處起火　惡男縱火畫面曝...警全面追緝

特斯拉出事影片曝！直衝施工護欄車頭爛毀　2騎士挨撞1人斷腿

88槍藏鏡人被「鏡中反射」揪出　紅龜意外同框王文宗成關鍵鐵證

快訊／未禮讓直行車！油罐車右彎猛撞　婦騎電動車捲輪下慘死

三魂七魄出竅片！5m高木瓜樹突傾倒　台東嬤「差10cm」爆頭

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

快訊／快改道！國1南向嘉義交流道出口　事故全線封閉

高雄大貨車失控衝騎樓！運將身體不適撞毀燈桿　養工處將求償

北部親子飯店首推這5間！可愛小鹿陪玩、忍者射箭、划船餵魚全都來

狂竄17家手搖飲！「竹北老闆撐不住」10萬頂讓　1原因慘哭：嚇死人　

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下板機

婚後抓到夫狂約砲！人妻氣炸回娘家　竟被反嗆：別回來了

林書豪加盟後勝率7成5　兩名將看好鋼鐵人「超車」進季後賽

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

郵局4／17日開放拿6000元　一圖看單雙號分流領取流程

8萬人報考統測月底登場！自主篩檢陽性可應試「考生要全程戴口罩」

台灣精品獎獲獎益處多　提高品牌能見度、參與豐富多元國內外廣宣

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

即／前高階警官出遊越南猝死

狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

龍亨幹部陪客喝酒猝死　少爺下班叫不醒送醫不治

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

他散布女友裸照　開假帳號超得意

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

即／台南保時捷3車連撞　2車瞬成火球駕駛驚險逃命

更多熱門

相關新聞

即／三重警涉詐賣假貨8萬交保

即／三重警涉詐賣假貨8萬交保

新北市三重警分局陳姓員警，日前遭網友指控，涉嫌在臉書上賣假貨，藉以詐騙8千元。警方10日晚間持搜索票前往陳員租屋處搜索，當場查扣相關證物，並將人帶回偵辦，訊後依詐欺罪嫌移送北檢。據了解，陳員疑似有共犯，檢方複訊後聲請羈押，稍早羈押庭結果出爐，法院裁定羈押禁見。

停車格消失還變紅線！慘被拖吊開罰

停車格消失還變紅線！慘被拖吊開罰

新北中山橋公車擦撞機車　騎士倒地一度無呼吸心跳

新北中山橋公車擦撞機車　騎士倒地一度無呼吸心跳

「三重vs中和」哪個收租好？ 過來人選它：月賺24K

「三重vs中和」哪個收租好？ 過來人選它：月賺24K

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

關鍵字：

學校三重國小

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面