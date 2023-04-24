童振源5月赴任新加坡　親挑3大使贈禮還有這本2023台灣經濟藍皮書

▲新加坡大使童振源即將在5月初赴任。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統府3月22日發部特任前僑委會委員長童振源為駐新加坡大使，據了解，童振源已預定在5月前往新加坡赴任。在過去約一個半月的時間，童振源積極請益各部會及產業﹑學術研究界，希望匯聚及整合大家的意見與能量，提升台新夥伴關係。在準備赴任事宜的同時，童振源甚至還親自挑選了四項各具特色或意義的赴任贈禮，其中，最新一項是24日剛出爐的《2023台灣經濟發展藍皮書：結構分析與國際比較》。

童振源在受訪時表示，很高興這本書終於付梓，讓他在前往新加坡前就可以拿到熱騰騰的新書，他也會自費購買，送給新加坡的朋友們。

《2023台灣經濟發展藍皮書：結構分析與國際比較》這本新書是以根據台灣過去30多年來的經濟發展經驗，進行深度剖析經濟結構，並且運用計量分析GDP各支出項目與各產業對經濟成長貢獻，內容面向包括經濟成長、人均所得、產業結構、經濟成長的貢獻因素、需求面的GDP各支出項目（消費、投資、財政、國際貿易）、供應面的主要生產要素（資本、人口、生產力、研發與企業）、各產業（農業、工業、服務業、製造業、ICT產業及各行業）與國際經濟變數（國際貨品及服務貿易、國際直接與金融投資、國際人才及移工流動）。

▲新加坡大使童振源準備了赴任贈禮，包括最新出爐的新書《2023台灣經濟發展藍皮書：結構分析與國際比較》。

此外，這本書也進行歷年（從1990年到2022年）、跨年代（1990年代、2000年代、2010年代）、跨政府（李登輝政府、陳水扁政府、馬英九政府與蔡英文政府）與跨國際（世界、已開發國家、開發中國家、高所得國家、中低所得國家、東亞四小龍與世界主要經濟體）的經濟發展成果比較，並且運用國家發展委員會對台灣及主要國家人口趨勢的估算，提供跨時間、跨政府與跨國際的時空座標，並佐以國際經濟情勢變遷與國際組織研究報告，呈現台灣經濟發展現況全貌與時空定位。

事實上，除了以這本新書《2023台灣經濟發展藍皮書：結構分析與國際比較》作為第四項赴任贈禮外，童振源在準備赴星事宜的過程中，也親自先挑選了另外三項禮物。

其中，第一項贈禮是第一批只限量製作150個的《玉山立體雕塑擺飾》，他表示，這是日成珠寶公司、設計師輔仁大學教授陳國珍幫忙設計，象徵台灣精神的第一高峰，每個都有編號，讓每位新加坡貴賓都能獲得獨一無二的台灣紀念品。

第二項贈禮為《御寶紅蝶-台灣極品好茶》，童振源表示，「十方御寶」極品茶產於海拔2200公尺的合歡山，「十方」在佛教的意喻涵蓋上下及四面八方，極品茶即在十方群山林立無暇空淨的氣場中醞釀及精心栽種長成，期盼新加坡朋友品嚐台灣極品好茶，也能到台灣領略好風景與結交好朋友。

第三項贈禮為《鳴日鐵道美學選物禮盒》，童振源指出，台灣是地理四面環海的島嶼，天然環境造就了鐵道運輸的蓬勃，也承載著台灣鐵道文化的豐富內涵，「鳴日號」將有70年歷史的莒光號重新改造，顛覆傳統，導入創新概念，結合莒光號傳統橘色調的車身，以秋天的風為設計概念，穿梭於島嶼之上，在各個角落呈現出「移動之美」，並結合當地觀光資源，讓國外旅客深刻體驗鐵道文化與台灣深度旅遊。

童振源表示，為了之後可以向新加坡朋友推動交通部的鐵道觀光，他自己也搭乘鳴日號從南港站前往宜蘭龜山站，悠閒體驗鐵道之旅，同時採購了45套「鳴日鐵道美學選物禮盒」，要送給新加坡朋友，希望大家有機會到台灣親身體驗鐵道人文之美。