新店2少女陳屍摩鐵！同住男落跑「又找傳播妹開房」　落網畫面曝

▲洪姓男子落網畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市新店區2名少女陳屍摩鐵引起社會震驚，同住的洪姓男子23日傍晚落網，被警方帶回偵訊，洪男供稱，與2名少女只認識一周，23日凌晨相約開毒趴，沒想到2人施用毒品後一動也不動，才嚇得駕車逃逸。但洪男被警方逮捕時，身在桃園某間摩鐵，且又找了一名21歲女子一起施用毒品，至於毒品來源、詳細事發經過為何，警方仍要進一步釐清。

警方調查，年齡分別為16歲、17歲的2名少女，23日上午11點多被摩鐵工作人員發現陳屍樓梯間，呈現交疊姿態、且已明顯死亡。後來經過進一步排查，警方發現同住的還有一名洪姓男子，但洪男上午10點就已駕車逃離，於是循線展開追捕。

▼洪姓男子表示，他與2名少女才認識一周，23日相約見面、開毒趴，沒想到少女竟躺床上一動也不動。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪男23日傍晚在桃園落網、被帶回新店偵訊。對於這起事件，洪男表示，他與2女認識一個禮拜，23日凌晨相約見面，接著到新店一處摩鐵開毒趴，沒想到2人施用毒品後，躺在床上一動也不動，嚇得他不曉得如何是好。洪男被嚇得不輕，又害怕被發現，才將人移到房間旁的樓梯間，再用棉被蓋上，接著駕車逃離現場

不過，洪男在桃園落網時，也是住在摩鐵當中，甚至又找了一名年僅21歲的妙齡女子同住、一起施用毒品，現場還起獲9包毒咖啡包、K他命等物，令人感到不可思議。由於目前夜間、停止偵訊，詳細毒品來源、案發經過為何，警方24日將繼續展開調查，釐清其中細節。