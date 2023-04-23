　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

▲「台東藍純淨深層海水 TTBLUE」首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東藍純淨深層海水 TTBLUE」首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

深耕台東11年的Challenge Taiwan 鐵人三項國際賽，於22日及23日一連2天在森林公園活水湖及鐵花新聚落等地盛大舉行，有超過8千名鐵人齊聚台東，縣政府與深層海水業者攜手合作，首次贊助台灣運動賽事，透過此項活動賽事成功推廣在地「台東藍純淨深層海水 TTBLUE」品牌及優質產品。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，縣府連續3年透過海洋委員會補助推動台東縣深層海水計畫，深層海水是台東特有的天然資源，具有潔淨、富含礦物質等特性，近年來透過縣府積極輔導下，已廣泛應用於台東的食品、飲料、粧品、養殖及健康休閒等領域，目前共有11間業者，共計39項深層海水商品已取得「台東藍純淨深層海水TTBLUE」品牌證明標章。此次活動中，縣府攜手11間業者，並將業者研發之深層海水商品作為完賽禮品，以實際行動鼓勵所有參賽選手。

財經處指出，深耕台東第11年的Challenge Taiwan鐵人三項國際賽，今年吸引了將有來自35個國家、超過8千位運動員、5萬5千名觀眾回到鐵人的故鄉-台東一同共襄盛舉，台東是運動觀光城市，也是鐵人選手們票選最想參加比賽的城市，希望透過贊助國際賽事活動，推廣在地深層海水品牌及優質的產品，同時也讓更多來自國內外的人認識台東深層海水產業的特色和魅力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
吃藥「1動作」恐穿孔死亡！　1小時內吃4類食物會中毒
開轟獲美媒激讚　張育成「神反應」登大聯盟官網！
高雄男懷疑女友出軌！痛毆打到死　相驗結果還她清白
T1洋將爆衝突！　一群人遭送辦
快訊／新店汽車旅館雙屍「2女交疊亡」　34歲男清晨曾入住！
2800萬飛了！退休女會計師被詐騙　不聽勸再匯478萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮南島之行收獲豐！4國原民經濟合作協議定稿　明年正式運作

雨後春筍正對時　竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的桂竹筍

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

台南做工行善團不歇息　接棒修繕讓愛不漏接

嘉義大林慈濟推動地球永續經營獲獎　蔡英文接見嘉勉

首家加入聯合國淨零碳排醫院　嘉義大林慈濟推動綠生活

翻轉行人地獄！花蓮建國路口科技執法3個月2572件　事故降近4成

嘉基複合式手術室多元智慧設備整合　半年手術累計破百例

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

花蓮南島之行收獲豐！4國原民經濟合作協議定稿　明年正式運作

雨後春筍正對時　竹山鎮公所推薦鮮嫩清甜、價格親民的桂竹筍

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

台南做工行善團不歇息　接棒修繕讓愛不漏接

嘉義大林慈濟推動地球永續經營獲獎　蔡英文接見嘉勉

首家加入聯合國淨零碳排醫院　嘉義大林慈濟推動綠生活

翻轉行人地獄！花蓮建國路口科技執法3個月2572件　事故降近4成

嘉基複合式手術室多元智慧設備整合　半年手術累計破百例

薩摩耶做淋巴結觸診「以為獸醫在擼牠」　露超甜燦笑對鏡頭放電

蘇丹越打越烈！法國展開「快速撤離行動」 　助僑民與盟國公民回國

YG新女團BABYMONSTER真正實力曝光　韓媒封：7個Jennie

卞慶華「男上女下」秀8塊肌寵粉！　不排斥姐弟戀：年齡可大6歲

蔡英文頒發褒揚令　追思辜寬敏「讓台灣成為更好的國家」

狹路喊「借過」爆衝突！路人推倒機車　外送員起身把他推進草叢

Marz23才剛未婚當爸！　「全身淋蠟油」自揭崩壞內心

T1台啤洋將柯歐斯夜店外鬥毆　女友也助拳！3人社維法送辦

王瞳台語大考驗被考倒！　見題目「樹懶」傻眼

韓國人衣服買不下去！服裝、鞋類價格飆漲 6.1%↑　創11年來新高

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

反竹圍福海宮迫遷　信眾向玉帝「告御狀」

顏清標現身彰化扶轎大甲媽

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區登場

嘉義市鞦韆節　光路里武當山玄天上帝廟登場

台南做工行善團不歇息

嘉義市創業市集Open Possible Market

為神明祝壽！　湯蕙禎和北星宮發送高麗菜

黃敏惠受邀長庚醫院演講　成就宜居嘉義市

嘉市營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會致意

更多熱門

相關新聞

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

火車上燒檀香煙供？警：最高可罰5萬元

有網友在網路上PO出一段影片，一輛從高雄新左營站開往台東的台鐵莒光號列車上，竟然有民眾點燃檀香，疑似進行煙供？對此，鐵路警察局高雄分局表示，在台鐵車廂內燃燒檀香或點祭拜之香，已違反鐵路法或刑罰，至少可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，將進一步調查釐清。

賴坤成爆冷出線：14年沒聽過自己勝選鞭炮聲

賴坤成爆冷出線：14年沒聽過自己勝選鞭炮聲

台東稅務局攜手國稅監理單位　漫遊山海稅務懇談會

台東稅務局攜手國稅監理單位　漫遊山海稅務懇談會

台東縣住宿型機構夜間演練　加強機構對災害應變能力

台東縣住宿型機構夜間演練　加強機構對災害應變能力

池上鄉衛生所今動土遷建

池上鄉衛生所今動土遷建

關鍵字：

深層海水鐵人台東

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

轉雨降8度！　變天時間曝

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面