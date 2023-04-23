台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

▲「台東藍純淨深層海水 TTBLUE」首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

深耕台東11年的Challenge Taiwan 鐵人三項國際賽，於22日及23日一連2天在森林公園活水湖及鐵花新聚落等地盛大舉行，有超過8千名鐵人齊聚台東，縣政府與深層海水業者攜手合作，首次贊助台灣運動賽事，透過此項活動賽事成功推廣在地「台東藍純淨深層海水 TTBLUE」品牌及優質產品。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，縣府連續3年透過海洋委員會補助推動台東縣深層海水計畫，深層海水是台東特有的天然資源，具有潔淨、富含礦物質等特性，近年來透過縣府積極輔導下，已廣泛應用於台東的食品、飲料、粧品、養殖及健康休閒等領域，目前共有11間業者，共計39項深層海水商品已取得「台東藍純淨深層海水TTBLUE」品牌證明標章。此次活動中，縣府攜手11間業者，並將業者研發之深層海水商品作為完賽禮品，以實際行動鼓勵所有參賽選手。

財經處指出，深耕台東第11年的Challenge Taiwan鐵人三項國際賽，今年吸引了將有來自35個國家、超過8千位運動員、5萬5千名觀眾回到鐵人的故鄉-台東一同共襄盛舉，台東是運動觀光城市，也是鐵人選手們票選最想參加比賽的城市，希望透過贊助國際賽事活動，推廣在地深層海水品牌及優質的產品，同時也讓更多來自國內外的人認識台東深層海水產業的特色和魅力。