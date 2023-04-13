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大陸 大陸焦點 特派現場

陸三款衛星「淘寶上架」　最小僅10立方公分...售價約880萬

▲大陸九天微星公司在淘寶上上架3款衛星，供任何人下單購買。（圖／翻攝界面新聞）

▲大陸九天微星公司在淘寶上上架3款衛星，供任何人下單購買。（圖／翻攝界面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸「中國航天太空上新」官方淘寶店在3月30日上架3款航太衛星，分別為1U立方星、太空自拍載荷服務及太空班車系列-200Kg級衛星，其中，1U立方星長寬高皆為10公分，屬於小成本微型衛星，平台售價約200萬元人民幣（約880萬元新台幣），主要用於航太科研與教育，可完成對海洋、大氣環境、船舶等監測功能。

▲大陸九天微星公司在淘寶上上架3款衛星，供任何人下單購買。（圖／翻攝界面新聞）

▲3款衛星均帶有不同功能，售價約在300萬元人民幣以下。（圖／翻攝界面新聞）

《界面新聞》報導，此次航天衛星通過電商平台面向大眾銷售，在世界範圍內尚屬首次。該批衛星由九天微星唐山衛星工廠生產。截至發稿前，暫無人下單購買。

自拍載荷可為購買者提供太空自拍服務，其產品包括控制器、顯示屏（螢幕）、自拍桿、自拍相機、電纜等部件。購買太空自拍載荷的客戶還可獲得三個親臨現場參與發射觀禮機會。太空自拍載荷在軌首年，每月可免費提供拍照80張。

▲大陸九天微星公司在淘寶上上架3款衛星，供任何人下單購買。（圖／翻攝界面新聞）

▲1U立方星。（圖／翻攝界面新聞）

淘寶曾在2020年完成電商史上的第一單火箭直播售賣。「快舟火箭發射服務」原價4500萬元（人民幣，下同），在當時的直播優惠價則是4000萬元，最後由一間商業遙感衛星公司－長光衛星技術有限公司下單購買。

至於這次在淘寶上架衛星的公司為九天微星，該公司成立於2015年6月，是大陸小衛星全產業鏈服務商，主營業務包括衛星整星研製及在軌交付服務、衛星星座組網及通信服務等。除1U立方星外，太空自拍載荷服務約300萬、太空班車系列-200Kg級衛星的定金約10萬，消費者均可直接網路直接下單購買。

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