薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

▲於男跟李女透過拍攝兩人的私密影片賺錢，短短幾年獲利1600多萬。（圖／翻攝網易新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸四川省一對於姓夫妻透過拍攝性愛影片賺錢，大學畢業至今共拍攝505部影片、1838張照片，獲利365萬元人民幣（約1624萬元新台幣）。近日法院判決出爐，判於姓夫妻被判10年有期徒刑，且分別罰於姓男子100萬元（約445萬元新台幣）、李姓女子50萬元（約222萬元新台幣）的罰金。

據《澎派新聞》報導，於男跟李女在大學相識並交往，並在校外租屋同居，此是兩人發現生活費無法支付日常消費，因此於男提出販售色情照片及影片的方式快速賺錢，迅速累積了一筆金錢，在學生時期成為小富翁。

然而，於男、李女畢業後投入職場，發現薪資跟販售情色影片無法相比，因此兩人工作不到1年就辭職，在家中專職拍攝獲利，多年下來吸引380多人加入付費會員，賺進365萬元人民幣。

▲於姓夫妻拍了505部私密影片。（圖／翻攝澎派新聞）



對此，警方去年接獲舉報，發現購買情色影片的匯款紀錄都流入李女的銀行照護，追查比對確認情色影片的女主角就是李女，因此出動逮捕兩人，並扣押資金98萬餘元（約436萬元新台幣）、電腦、平板、手機30餘部等，也查封房產1處。

最後，法院認定於男、李女犯行確定，依傳播淫穢物品牟利罪判處10年有期徒刑，且分別罰於姓男子100萬元（約445萬元新台幣）、李姓女子50萬元（約222萬元新台幣）的罰金。