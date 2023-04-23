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美髮正妹慘遭霸凌12年！被拖廁所「用額頭撞馬桶」　身心折磨輕生

▲▼表藝琳遭校園霸凌長達12年，近來因不堪外界二度傷害而選擇輕生，目前已送醫治療。（圖／翻攝自YouTube）

▲表藝琳遭校園霸凌長達12年，近來因不堪外界二度傷害而選擇輕生，目前已送醫治療。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

影視串流平台Netflix韓劇《黑暗榮耀》描述校園霸凌受害者復仇的故事，南韓一名27歲的女子表藝琳（표예림，音譯）在看完該劇後決定透過直播，向外界透露自己12年的求學生涯被班上同學霸凌、施暴的經歷，事後某網友未經她本人同意公開加害者個資，導致她遭到加害者言語騷擾、二度傷害，最後決定輕生。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，自從黑暗榮耀第一季率先於1月10日在Netflix上架後，來自慶尚南道宜寧郡的表藝琳於該月19日首度在自己的YouTube頻道上直播，談論自己就讀國小、國中、高中12年來慘遭同學霸凌，之後更因描述的內容過於殘酷，而先後被各大媒體採訪，然而這導致她暴露於加害者們、不理性網友們的惡意評論以及各種二次傷害中。

▲▼經營美容院的南韓正妹表藝琳，長期以來飽受霸凌之苦。（圖／翻攝自表藝琳IG）

▲經營美容院的南韓正妹表藝琳，長期以來飽受霸凌之苦。（圖／翻攝自表藝琳IG）

YouTube頻道「Caracula偵探事務所」先前高度關注此事件，該頻道今（23）日透露，表藝琳因無法承受來自加害者們和各界的二次傷害，已於昨（22）日下午在自己經營的美容院內自殘輕生，網友們看到她在社群平台上發文暗示輕生後，趕緊向警方報案，這才救回表藝琳的性命，表藝琳已被送往釜山的一間醫院接受治療，目前沒有生命大礙。

不過醫院警告，「如果再晚一點送來，恐怕會因失血過多而有生命危險」。

表藝琳在自己的YouTube頻道直播後，先後登上電視台MBC時事節目《實話探查隊》、SBS晨間節目《Morning Wide》、JTBC新聞時事節目《事件班長》，然而此後卻反而再度成為加害者們攻擊的焦點，面臨來自各界的批判與施壓，尤其之後更有多個YouTube匿名頻道聲稱牽連表藝琳霸凌案，散播各種無法證實的謠言，導致表藝琳本人面臨極度的壓力和恐慌。

▼表藝琳描述自己遭校園霸凌、師長漠視的慘痛經歷。

Caracula偵探事務所表示，幾天以前疑似是加害者們匿名成立的YouTube頻道「表藝琳（案）加害者同學」引用惡意捏造的資料，稱表藝琳說謊、精神異常，甚至針對表藝琳父母進行人身攻擊，而該頻道也在影片中公開17名加害者個資，導致部分加害者遭職場解雇，事後2名家害者要求表藝琳刪除影片、發文公開道歉。

一名自稱是霸凌加害者的金姓網友表示，他曾在畢業旅行時將表藝琳鎖在廁所、讓她待在廁所睡覺，還經常對她拳打腳踢。

表藝琳透露，事發至今已經過8至9年，雖然她無法詳細記得12年來霸凌的各種細節，不過最清楚、也最常發生的是室內拖鞋遭人釘上圖釘、被同學拖行至廁所內以額頭撞馬桶、坐在書桌時被對方在正前方以腳重踢導致往後跌倒、被同學用日記本敲擊肩膀、刻意撞擊肩膀絆倒、被對方辱罵髒話嫌衣服有臭味。

▲▼YouTube匿名頻道公布表藝琳霸凌案的4名加害者畢業相片，分別為崔某、南某、任某、張某。（圖／翻攝自韓網）

▲YouTube匿名頻道公布表藝琳霸凌案的4名加害者畢業相片，分別為崔某、南某、任某、張某。（圖／翻攝自韓網）

儘管表藝琳曾向青少年諮詢中心、師長們求救，霸凌情況卻毫無改善，甚至小學4至5年級的導師還反過來問，「妳難道對那些孩子們沒有犯錯嗎」、「試著跟他們和好吧」、「他們為什麼只對妳這樣」，導致她不願意相信大人，因此不曾報警，且家境困難的她無法搬家，她也不敢將自己被霸凌的遭遇告訴父母，就這樣刻意隱瞞父母多年。

表藝琳向國會發起請願，希望國會議員能通過立法保障校園霸凌的受害者，超過5萬名網友響應該請願。她表示，自從經歷長達12年的校園霸凌後，她在人際關係發展上面臨困難，長年飽受焦慮、恐慌、失眠、憂鬱症所苦，25歲切除膽囊、26歲切除盲腸、27歲接受消除大腸腫脹等手術，經常因不明原因腹痛等。

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