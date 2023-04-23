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日本人也吃不消！東京飯店房價飆漲　3因素曝光

▲▼ 日本旅遊觀光。（圖／CFP）

▲外籍遊客前往日本旅遊。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2023年旅遊黃金周將於4月29日至5月7日登場，但日本女大生受訪透露，原本要趁著假期去東京玩，但一查才發現住宿價格比往年都高，最終決定改去其他地方。依據美國飯店市場數據公司STR調查顯示，日本今年第一季飯店價格與疫情大流行開始之前的2019年同期相比平均上漲15%，背後有三大原因。

日本放送協會（NHK）報導，依據STR這份調查，日本今年1至3月飯店房間平均價格落在1萬6125日圓（約新台幣3740元），比2019年同期高出2107日圓，相當於上漲1.15倍。其中，東京飯店價格居全國之冠，平均價格落在2萬1587日圓（約新台幣5000元），比2019年高出3175日圓，增長1.17倍。

STR分析，這背後存在三大因素，分別是政府促進境內觀光的旅遊補貼措施、近期入境口岸檢疫限制鬆綁，以及日圓貶值與物價高漲。STR表示，東京飯店價格比日本其他地方上漲得更快，這是因為前往東京的交通運輸服務與航班迅速恢復，吸引更多外籍遊客。

居住在新潟市的一名21歲女大生透露，原本想利用長假這段時間和姊姊一起到東京玩，沒想到上網查詢東京住宿的價格時卻發現價格太高，「以前去東京都是住1萬日圓以下的商務旅館」，但現在同等級的旅館都要1.2萬至1.5萬日圓，最終放棄，改去符合預算的山形縣。

分析人士指出，在飯店住宿費用已經高漲的狀態下，未來中國大陸團客若是像疫情爆發之前那樣赴日旅行，將使得日本各地飯店房間更加短缺，並推測東京、大阪等主要城市的飯店價格維持現狀或繼續上漲至少1年以上。

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