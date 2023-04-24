「小燈泡11歲生日快樂」　王婉諭515字淚訴思念：7年了仍歷歷在目

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量黨主席、立委王婉諭昨日（23日）在臉書發表一篇515字的文章，「小燈泡，11歲，生日快樂」，她日前接受《東森新媒體ETtoday》邀約訪談，想著7年了自己應該更能接受、面對這件事，但出發前再看一次訪綱，還是感到很難過，開錄前聊沒兩句就哭得亂七八糟，「經過這麼多年了，居然還是那樣的歷歷在目、痛徹心扉。」

▲王婉諭7年後再談小燈泡案，仍忍不住哽咽落淚。（圖／取自YouTube我在案發現場）

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2016年3月28日王婉諭帶著當時3歲多的女兒小燈泡外出，準備前往捷運站接家人，沒想到孩子在路途中遭王景玉持刀殺害，她目睹全程卻來不及阻止，事發之後她強忍悲痛，與丈夫劉大經出席每一場審判，試著找出犯罪行為背後的深層原因，最後她選擇走上最難走的路，希望能讓女兒短暫的生命不是只留下懷念與悲傷，而是要繼續發光。

王婉諭今年3月底接受《東森新媒體ETtoday》邀約訪談，傾訴自己對小燈泡長達2556天的思念，她一度說到哽咽落淚，她表示，事後有些人會安慰她不要愧疚，自己也曾和丈夫討論過，「我們有沒有少做些什麼可以避免這件事情發生，其實好像是沒有的，那我們好像不需要為此而愧疚，只是我們做了一個選擇，那天走路出門。」

▲小燈泡。（圖／ETtoday資料照，下同。）

王婉諭23日在臉書發布一篇515字的文章，祝福小燈泡11歲生日快樂，「今天是妳的11歲生日，每當我以為我更看淡妳的離開時，卻總會有些什麼讓我意識到自己可能從來不曾好轉，只是忘記，或者，只是假裝忘記。」收到《東森新媒體ETtoday》認真準備的訪談邀約時，她自認7年了，應該更能接受與面對這件事情，應該沒有問題了，可是出發前再次仔細看了訪綱，她的心情明顯起伏，「我還跟夥伴說，嗯，我覺得我還是會錄一錄就哭了。」

▼▲民眾留言祝福小燈泡「願小天使自由飛翔」。

王婉諭說，沒想到自己在開始錄製前，聊沒兩句就哭得亂七八糟，整個錄製過程都是濃濃的哭腔，「經過這麼多年了，居然還是那樣的歷歷在目、痛徹心扉。」她並未告知家人錄節目的事情，畢竟每個人的療癒過程不同，但是有一天女兒突然問起節目主持人陳豐德人怎麼樣，她才知道，原來女兒有聽那一集的節目，「我心裡驚訝！老實說，我自己沒聽產出，因為我實在不太想讓自己的情緒再次低落。」

「今天，我們上山看看妳，祝妳生日快樂，而姊姊也一如以往，一講到上山就泛淚不願同行，但這樣的姊姊，卻聽了那幾集，或許這就是她的療癒方式。」王婉諭提到，雖然心情依然想念，但隨著時間過去，她也越來越難想像小燈泡若長大到這個年紀會是什麼模樣、什麼個性，「腦海中清楚記得的是當年3歲的妳的一顰一笑。小燈泡，11歲，生日快樂。」