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120輛哈雷接駕大甲媽！超狂車隊曝光　警列隊瘋喊「媽祖我愛祢」

記者唐詠絮、許力方／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，第二天來到彰化溪州，跨過西螺大橋進入雲林，數萬信徒接駕，萬人沸騰，有團長號召哈雷重機騎士車友一同迎接媽祖，100多台哈雷停在路邊，場面壯觀！迎接「女神」出現各種花招，員林警方還列隊拿起大聲公大喊「媽祖我愛祢」。

大甲媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市遶境約340公里。23日鑾轎經過彰化溪州，要準備跨過西螺大橋，員林分局維安的一組員警突然列隊，拿起大聲公隊著鑾轎喊「一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬」，大喊「媽祖我愛祢」恭送媽祖。緊接著在近10萬信徒簇擁下，鑾轎跨越濁水溪緩緩進入西螺鎮，現場人聲鼎沸、萬頭攢動。

▲大甲媽祖遶境今天晚間進入西螺。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲大甲媽祖遶境今天晚間進入西螺。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝）

▲哈雷車隊接駕大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

受疫情影響，大甲媽這次遶境，是睽違3年再次開放鑽轎腳，為了參與這場盛事，有車友許姓團長也從基隆、桃園、高雄等地號召上百位「哈雷騎士」，騎著重機前往溪州集結，共襄盛舉，現場120輛左右的哈雷一字排開，相當壯觀。他受訪時說，希望車友不只是騎車，也可以參與地方特色文化活動；一行人並在后天宮參與扛轎，走了將近2公里的路。

▲▼120輛哈雷接駕大甲媽！超狂車隊曝光。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

▲哈雷車友扛轎。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮）

大甲媽遶境第二天，鑾轎從彰化市一路南下，沿路行經花壇、大村、員林、永靖、田尾、北斗及溪州等7鄉鎮市，所到之處，信眾在自家門前設香案焚香祝禱，也設點心站讓隨香的信眾休息，北斗東螺天后宮在宮前街接駕、有田中乾德宮，二水安德宮以及來自南投藍城番太祖等宮廟聯合接駕，溪州、二水及田中農會等3鄉鎮也到場助陣，東螺溪沿岸擠滿圍觀的信眾，宛如一場嘉年華會，相當的熱鬧。

鑾轎進到溪州天后宮停轎，再度掀起高潮，信眾絡繹不絕，晚間7點37分，沿著西螺大橋進到雲林，北斗警分局也交接給西螺警方，過程相當的平和順利。

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