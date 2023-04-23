大甲媽3分鐘通過民生地下道！張安樂現身無鬧事　顏清標喊話奏效

記者白珈陽、唐詠絮、許權毅／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動昨晚起駕，鑾轎比去年慢了4小時，於22日下午4時40分抵達彰化。21日因人潮太過擁擠而身體不適的的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，昨日在鑾轎到了彰化後，再次看到他出現在隊伍加入抬轎行列。深夜11時58分，鑾轎抵達民生地下道，隊伍行進速度迅速，花了約3分鐘通過地下道，到達彰化市區。

▲大甲媽鑾轎22日晚間11時58分抵達民生地下道。（圖／記者許權毅攝）

大甲媽祖鑾轎昨日下午4時40分通過大度橋到達彰化，據傳統促黨總裁張安樂今晚將在長壽街與永安路口等待接轎，再加上去年發生搶轎鬥毆、造成4名員警受傷，警方今年嚴陣以待，出動霹靂小組教官隊，共將近542人進駐。

▲張安樂與顏清標短暫談話。（圖／記者唐詠絮攝）

晚間民生地下道陸續湧入約2000名民眾，人潮眾多，警方致力守護秩序。深夜11時58分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤押轎，鑾轎隊伍抵民生地下道，並於3分鐘內通過；過了10分鐘，張安樂現身在鑾轎前，與顏清標短暫談話後，由張安樂及地虎堂堂主吳金虎接手抬轎。

▲張安樂接手扶轎。（圖／記者許權毅攝）

昨日顏清標在起駕前曾公開喊話，跟著媽祖出門要守規矩，「台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣的信徒，去程跟回來拜託都不能吵架，不然帳都算我的，都要我擔，非常感謝！」今天張安樂從顏清標手中接過扶轎位置，過程平和，張安樂說，「今天心情很不錯，很好！」

大甲媽9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

▲▼民生地下道周邊湧進2000人。（圖／記者許權毅攝）