變紅燈了婦人小跑步硬闖！遭撞倒求償160萬　騎士免賠理由曝

▲曾婦過馬路被江男騎機車撞倒，圖為北市中華路二段與西藏路口街景照。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1名曾姓老婦2020年走行人穿越道還沒過完路口，燈號就變成紅燈，曾婦小跑步硬闖，右側橫向轎車減速禮讓她，但下1秒江姓男子騎機車撞倒她造成左腿骨折，曾婦怒告江男不禮讓行人，和兒子共同求償160多萬元，江男否認有過失，強調沒想到會有行人闖紅燈、驚見曾婦出現在車前已閃不掉，台北地院審結認定曾婦違反交通規則，應負全部肇事責任，判江男免賠，可上訴。

本案發生於2020年3月1日下午4點多，60多歲曾婦在北市中華路二段綠燈起步，從靠近捷運施工圍籬這一側行人穿越道，南往北通過長約25公尺的6線道西藏路口，因年邁腳步慢，燈號轉為紅燈時還沒走完，她讓西藏路東往西3輛機車先騎走，見後方2輛轎車減速禮讓，她小跑步穿越，不料江男騎機車從轎車右側駛來，直接撞倒她。

曾婦左腿骨折送醫急救，幸無生命危險，她怒告江男行經施工路段與行人穿越道沒減速，從車陣竄出看到行人也不禮讓，害她受傷須拄柺杖靠他人全日看護，無法如以往行動自如，還留下走路不穩、動作遲緩等後遺症，身心受到極大痛苦，她和時刻照料她的兒子都因此罹患憂鬱、環境適應障礙等症狀，要求江男賠償母子倆精神慰撫等損失共160多萬元。

江男抗辯當時綠燈前方車輛都已起步，沒料到會有行人闖紅燈，且他視線被左方轎車擋住，赫見曾婦出現在車前，僅1秒就撞上、根本閃不開，曾婦告他過失傷害罪嫌，檢方已不起訴處分，至於曾婦聲稱的車禍後遺症，經診斷為遲發性巴金森氏症所致，並非車禍受傷造成，曾婦兒子生病也跟本案無關，請求免賠。

法官勘驗路口監視畫面，清楚看見曾婦在橫向車流綠燈通行已約3秒，且有3輛機車通過後，仍跑出施工圍籬想通過最後一小段路口，橫向2輛轎車因而煞停，下1秒江男從轎車右側駛來，直接撞上曾婦，事故鑑定意見書雖認定江男沒禮讓行人，但法官認為必須能「預見」或「看見」有行人才能要求禮讓，而當時狀況沒有讓江男防範與閃躲的可能性。

法官並指江男遵循交通號誌指示前進，在事故路口前也有煞車亮燈，有權信賴其他用路人同樣會遵守交通規則，反而是曾婦闖紅燈強行穿越路口，造成他人不可預知的風險，就算因此被撞傷也不得求償，一審據此判曾婦母子敗訴，上訴後，北院二審仍判江男免賠，還可上訴。