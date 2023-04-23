中和佳和公園地下停車場　4／27起免費試停

▲新北中和佳和公園地下停車場。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區新建全智慧化的佳和公園地下停車場完工，市府交通局長鍾鳴時20日前往中和佳和公園地下停車場視察開場進度，由施工及營運廠商現場確認場監視系統及相關停管設備皆已測試完畢、安全無虞，將於27日起開放免費試停，計有280個汽車停車位及100個機車停車位，6月1日起正式營運，提供臨停及月租車位，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

鍾鳴時表示，斥資5.3億元興建的中和佳和公園地下停車場，周邊多為老舊住宅，且店家林立商業活動頻繁，有大量臨停及月票需求，市府交通局和新工處利用佳和公園改建計畫，於共構大樓闢建地下2層停車場，以紓解當地停車需求，也使得全市興建及改建的全智慧化停車場達到184座，今年還將有板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等4座全智慧化停車場陸續完工。

▲新北市交通局長鍾鳴時（右）20日前往中和佳和公園地下停車場視察開場進度。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，中和佳和公園地下停車場計有280個汽車停車位及100個機車停車位；場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、車牌辨識全自動繳費機、多元繳費系統、車位在席及智慧尋車系統等智慧服務系統，並設有緊急求救鈴、監視系統及樓層轉換車道即時影像顯示器等安全設備，提供智慧、安全的停車服務。

交通局表示，中和區佳和公園地下停車場將自27日起至5月底前試營運，開放免費停車，並將於6月1日起正式營運，費率為汽車臨停每小時30元，月租4000元；機車臨停每次20元，月租300元，相關月票登記及抽籤作業辦法已公告於交通局網站，歡迎民眾多加利用。