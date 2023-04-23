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翻轉行人地獄！花蓮建國路口科技執法3個月2572件　事故降近4成

▲▼花蓮員警化身「警察公仔」，手持創意宣導標牌反轉「行人地獄」負面形象。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮員警化身「警察公仔」，手持創意宣導標牌反轉「行人地獄」負面形象。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中山、建國路口相關標誌標線修正，在去年11月21日經由地方民意代表及路權、執法單位共同會勘完成，並於12月23日繪設完竣後，仍有用路人因駕駛習慣不慎跨越雙白實線遭科技執法設備取證舉發，統計至今年3月底，該路口建國路段跨越雙白實線違規件數1月計有760件、2月750件、3月1,062件，總計3個月累計2572件。分析為外地旅客因不熟悉本地路況利用假期至本縣旅遊違規遭舉發、另一方面為本縣尚有民眾因駕駛習慣所致。

▲▼花蓮員警化身「警察公仔」，手持創意宣導標牌反轉「行人地獄」負面形象。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為提升民眾交通安全意識，花蓮縣警察局員警特別在4月21日化身「警察公仔」，手持創意宣導標牌「違規跨越雙白線 駕車危險立即現」，另為反轉CNN報導台灣「行人地獄」負面形象，該局也設計「路口慢看停 行人優先行」看板，共同宣導交通安全，提醒過往駕駛人注意，避免荷包失血，同時提升用路人安全，現場更吸引圍觀群眾及孩童爭相合影，有效提升宣導效益。

▲▼花蓮員警化身「警察公仔」，手持創意宣導標牌反轉「行人地獄」負面形象。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局表示，中山、建國路口為本縣易肇事路口之一，去年9月26日該處科技執法設備啟用後，統計今年1至3月全般交通事故共計發生5件，相較去年同期8件已降低3件（-37.5%），逐漸彰顯預防事故成效。局長呂世明表示，跨越雙白實線（雙邊禁止變換車道線）為肇事主因「變換車道或方向不當」之一，歷年來均位列全國肇事主因前10名，往往容易造成後方車輛反應不及導致追撞。

科技執法建置的目的不在於舉發，而是建構更安全、更友善行人的交通環境，進而降低交通事故，警方希望藉由本次創意宣導能讓鄉親留下深刻印象，日後也將構思更具創新之宣導作為，共同為花蓮交通盡最大心力！
 

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關鍵字：

行人地獄花蓮建國路科技執法

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