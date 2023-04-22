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「行人地獄」是真的！汽機車違停1年舉發448萬件　酒駕案減4成

▲2022年度汽機車違規統計。（圖／警政署交通組資料，下同）

記者邱中岳、蔡怡萍／台北報導

台灣「行人地獄」惡名被國際認證，車輛違規亂象嚴重，根據警政署統計室最新的「舉發違規」報告，2022年舉發違反道路交通管理事件達1501萬6547件，較2021年增加115萬9336件，暴增8.37%；其中汽車違規909萬4007件(占60.56%)、機車違規575萬5659件(占 38.33%)，其中最大宗的違規行為就是違規停車，汽機車合計舉發將近450萬件。

根據統計，「違規停車」在不管是汽車或機車，都是違規項目的第一名；「汽車」前5大違規以「違規停車」309萬588件（占33.98%）居首，其次依序為「超出速限60公里以下」253萬124件（占27.82%）、「不依規定轉彎」84萬9062件（占9.34%）、「闖紅燈」56萬6496件（占 6.23%）、「爭道行駛」20萬9397件（占2.30%）。

「機車」部分，前 5 大違規亦以「違規停車」139萬6968件（占 24.27%）居首，其次依序為「超出速限60公里以下」109萬1253件（占 18.96%），「闖紅燈」90萬9951件(占15.81%)、「不依規定轉彎」61 萬6282件（占10.71%）、「爭道行駛」45萬8823件（占7.97%）。

▲▼2022汽機車違規統計。（圖／警政署交通組資料）

▲▼2022汽機車違規統計。（圖／警政署交通組資料）

汽機車合計後，舉發違規項目前3項為「違規停車」448萬7708件(占29.89%)、「超出速限60公里以下」362萬1383件(占24.12%)，及「闖紅燈」147萬 6612件(占9.83%)。

▲▼2022汽機車違規統計。（圖／警政署交通組資料）

近年警察機關舉發違反道路交通管理事件，由2018年1125萬3311件逐年遞增，至2020年1464萬1050件最高後，2021年一度減少，2022年更創下近5年新高，其中以「違規停車」增加最多，使用「手持式行動電 話、電腦」增幅最大；而「酒後駕車」則減少最多。

在「警察交通執法與事故處理滿意度調查」結果顯示，「違規停車」是民眾認為前3大最嚴重交通問題之一，且近年交通違規舉發項目均以 「違規停車」居首，警察機關持續加強違規停車取締及拖吊等措施；「酒後駕車」較2018年減少近4成，除提高酒駕罰則，疫情期間民眾應酬飲宴減少外，警政署於全國易發生酒駕行為之處所、餐廳、KTV、 夜店等治安要點，部署綜合性警力，嚴格取締酒駕行為，並結合第三方力量，如數位電子平臺、網路社群，主動密集宣導代叫計程車、代駕服務或飲酒前指定未飲酒人員駕駛，亦有一定成效。

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