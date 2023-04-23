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40歲大叔嘿咻小四女童慘了！　「互稱公婆」肉麻對話紀錄曝

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲黃男去女童家前，還先預演好若遇到女童父母回來該躲哪裡。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

新北市40多歲黃姓男子先前透過網路遊戲「極速領域」認識一名國小女童，在網路上互稱公婆，得知了女童在抖音拍了2000多支影片，包括穿國小制服拍攝的內容，卻在明知女童未成年的情況下仍溜進她家嘿咻得逞。新北地院認定黃男明知故犯，依對未滿14歲女子性交罪判黃男4年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，黃男於2021年認識年僅9歲的女童小華（化名，下同），兩人為了獲得遊戲獎勵互稱公、婆，黃男更在同年8月23日下午，趁著小華父母出門時進到她家，和她發生性關係。之後事情曝光，小華父母氣得帶小華驗傷提告。

小華證稱是在同年7月認識黃男，有跟對方說自己是就讀某國小準備升5年級的學生，也有說自己的本名，黃男則自稱15歲。雙方在遊戲中互稱公婆，黃男也知道小華的抖音帳號，而小華PO上去的影片多達2000支，包括穿國小制服跳舞的內容，兩人後來也都是透過抖音聯絡。

小華說是自己主動約黃男見面，當天下午小華父母出門後，黃男帶著奶茶和滷味到她家給她，兩人在沙發上吃爆米花，發生性關係後還一起打電動。原本兩人相約下個寒假再見面，不過黃男告訴小華他要回到國外去了，才沒有下一次的見面。

黃男辯稱，本身因為工作和交友關係單純，不常結交新朋友，透過網路遊戲認識小華後，小華曾說她17、18歲也沒有讓他懷疑。此外他也沒有一一看完小華抖音的影片，也沒有看到穿國小制服的內容。他坦承在網路上會和小華互稱公婆，但僅止於遊戲間的扮演夫妻角色的對話曖昧，現實生活中雖然見過面，但僅止於朋友關係，絕對未發生性行為。

黃男也說，兩人見完面後小華父母帶她去醫院驗傷，但只驗出陰道有陳舊性撕裂，沒有新的傷口，代表他並沒有和小華發生性關係。

法官審酌聊天紀錄，黃男與小華在抖音的對話熱絡，雙方不斷來回「我很想你」、「愛你」、「我也愛妳老婆」、「就算我不在妳心裡，我們永遠在一起」、「我要妳長大嫁給我」、「老婆扭動」、「老婆呻吟」、「現在已經成為妳的俘虜」等。

黃男在進到小華家前，還先「沙盤推演」一番，包括「最安全的時間是不是3:30-4:30？」、「我還是需要安全的地方躲藏」、「房間哪裡？門後？我很難躲耶」、「所以幫忙想好我才敢去好嗎」等內容。

法官認為，黃男聲稱不知道小華年紀，兩人只是朋友關係，但若真是朋友關係，黃男也不會為了見面偷偷摸摸如此害怕，此外，雖然小華下體只有陳舊性撕裂傷，但發生性關係未必就會造成撕裂傷，何況小華下體內外都驗出黃男DNA，絕對脫不了關係。

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