重機男迷航那瑪夏深山！追螢火蟲摔車求援　救星駕到⋯他慌問費用

▲吳姓男子騎重機在那瑪夏山林間迷航，警察最後找到他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名住高雄鼓山56歲陳姓男子，非常嚮往那瑪夏螢火蟲成群在山林中漫天飛舞的美景，獨自騎乘紅牌重機依Google Map導航在青山巷路段山區迷路，受困樹林間、山溝中，動彈不得，緊急向警方尋求協助。最後警方找到他，順利幫他脫困，只是陳姓男子在救援過程當中，頻頻問「這要費用嗎」？



20日16時左右，六龜分局接獲通報有人受困需要救援，所以那瑪夏分駐所所長鍾易修、警員藍艷秋獲報前往，終於找到受困的陳姓男子，陳男表示，當日一大早從高雄出發，依照Google Map導航沿台29線旗甲公路行駛，在青山巷路段山區迷路，因地勢逐漸陡峭，不慎人車倒地，周遭皆為高聳樹林，人車受困山林。

▲吳姓男子騎重機在那瑪夏山林間迷航，警察最後找到他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於位處偏僻山區，最後靠著派出所長鍾易修以電話與他聯繫，逐步教導陳姓男子以衛星定位方式確認位址，另外拍攝受困位址附近之景像及開啓巡邏車警報器供報案人辨識位置，借以來掌握實際地點，約經1個小時的搜尋，順利尋獲陳男並協助脫困，所幸陳男身體未受傷，僅受到驚嚇。