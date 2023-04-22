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社會 社會焦點 保障人權

男載女友騎到一半…突一陣疼痛「被空氣槍掃射」　警澄清了

又傳槍案？男遭空氣槍掃射「以為只在美國出現」　台中警澄清「石頭」惹禍

▲網友稱自己在台中青海路特斯拉服務中心附近被空氣槍掃射，不過警方調查，應該是石頭。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

台中疑似傳出槍案，有網友今日表示，凌晨騎機車經過台中市台灣大道特斯拉門市「被空氣槍掃射」，讓他不禁直呼「以為只在美國出現」。對此，警方澄清雖在場拾獲BB彈，不過研判發射已有一段時間，應是車輛壓到石頭彈飛擊中人，民眾看到地上BB彈而產生聯想，後續仍會調閱監視器釐清。

臉書網友22日表示，自己晚上12點多騎機車載女朋友，後來女友不舒服坐在路邊，靠近中港路特斯拉門市。「突然身體感覺一陣疼痛，她也跟我說她的嘴巴、頭一陣疼痛，原來我被空氣槍掃射，我不敢轉身，很怕被掃射到眼睛。就看著對方就沿路這樣狂掃射」

他直言，「我以為這種當街掃射，只會在美國出現。大家出門，真的一定要小心，我人沒事，各位請放心，已報警處理。」

台中市警六分局指出有接獲相關報案，不過正確地點是位在青海路的特斯拉服務中心。警方到場蒐證驗發現遺留的BB彈髒汙，研判已有一段時間，應該是經過車輛輪胎壓到碎石彈飛，剛好擊中民眾，民眾覺得疼痛，看到地上有BB彈，才會聯想在一起。至於民眾稱沒有聽到射擊BB槍聲音，但是有聽到輾到石頭聲音，警方表示仍會調閱監視器釐清。

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