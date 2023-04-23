四川妹失業「擺攤賣台灣飯糰」　一天只賣5塊崩潰痛哭

▲四川嫩妹的哭哭影片意外爆紅。（圖／翻攝自bilibili）



圖文／CTWANT

四川一名25歲嫩妹因公司倒閉又不想將就隨便找工作，於是遠赴武漢擺攤「賣台灣飯糰」，未料她在經過營業額還算可以的開幕日後，第二天竟只賣出5塊飯糰，讓她崩潰痛哭。沒想到，這段哭哭影片上傳影音平台後，竟讓嫩妹登上微博熱搜。

據《封面新聞》報導，本名為蘭語文的嫩妹表示，她大學畢業後在成都找到本科相關的教育類新媒體工作，未料才上班2年多，就成為「失業新浪潮」的一員，令她萌生換個城市發展的想法，最後遠赴湖北武漢找工作。

▲蘭語文擺攤賣飯糰，未料一天只賣出5塊。（圖／翻攝自微博）



但經過3個月求職碰壁、要養活自己、要交房租，但又不想將就而「精神內耗」的現實與心理的矛盾碰撞後，蘭語文選擇了創業擺攤，主打紫米飯糰和狼牙馬鈴薯。但原本以為做足事前功課的她，發現做生意比想像中艱難，除了清晨5點就要起床備料，應付變化無常的天氣與客人，還要面對執法人員，不過最令她受傷的，還是開賣第二天只賣出5塊飯糰。

▼蘭語文的哭哭影片登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）



蘭語文在開賣前就透過網路宣傳她的擺攤，而她在影音平台bilibili分享的哭哭影片，意外引發網友迴響，短短幾天粉絲就從5人暴增300多人，還登上微博熱搜。蘭語文事後表示，擺攤雖是短期選項，未來還是想做新媒體工作，但「每天在勞動，靠自己雙手賺錢的生活很充實」，並要老家父母、雙胞胎妹妹不用替她擔心。

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