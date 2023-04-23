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糖尿病患不用只喝水！　研究：喝「2飲品」死亡風險降2成

▲▼飲料,手搖飲。（圖／記者董美琪攝）

▲如果把含糖及代糖飲料換成咖啡、茶及水，則死亡風險會降。（圖／記者董美琪攝）

文／CTWANT

據國健署推估，台灣有超過230萬名的糖尿病患者。對此，腎臟科醫師王介立也引述最新研究指出，第2型糖尿病患者每天喝超過1份（150大卡）含糖飲料，死亡風險增加20％。而喝咖啡、茶及水都會降低死亡風險，大約下降2成。

王介立醫師在臉書專頁引述《英國醫學期刊》（British Medical Journal）最新發表的研究指出，探討罹患第2型糖尿病者，飲品項目與死亡率的關係。該研究為前瞻性觀察，追蹤了15萬多名美國人，平均追蹤18.5年。

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王介立指出，研究結果不意外，喝含糖飲料會增加整體死亡風險，每天喝超過1份（150大卡）含糖飲料會讓死亡風險平均增加20％。而喝咖啡、茶及水，都會降低死亡風險。每天喝超過4份咖啡、超過2份茶、超過5份的水，降低死亡風險的效應都差不多，大約都是下降2成，因此「水看起來應該是沒有比茶及咖啡還有效。因此，未必只能喝水。」

至於代糖飲料與果汁的影響是中性的，不好也不壞。王介立表示，研究也證實，將含糖飲料換成代糖飲料，可有效降低死亡風險，這也證實了過去的主流認知，「代糖可以有效降低糖份造成的傷害。不過，如果把含糖及代糖換成咖啡、茶及水，則死亡風險還會再降。」

另外值得注意的是牛奶，王介立點出，低脂牛奶有較好的預後，全脂牛乳則相反，但因為統計的信賴區域跨過1（主要是全脂），無法做出確切結論，因此二分法的結論只能說牛奶大致為中性。

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