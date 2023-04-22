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大甲媽起駕喘不過氣放手...只送轎到廟埕　顏清標現身彰化扶轎

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲顏清標現身彰化扶轎隊伍。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈楊、許權毅／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動昨晚起駕，鑾轎比去年慢了4小時，於今日下午4時40分抵達彰化。近來身體狀況欠佳的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，昨晚起駕出廟埕後，疑因人潮太過擁擠而身體不適，暫時退出遶境隊伍；不過今日鑾轎到了彰化後，再次看到顏清標出現在隊伍前頭，加入扶轎行列。

昨晚信徒擠爆鎮瀾宮，鑾轎花了4分鐘才出廟埕，但顏清標疑似人群太擁擠、空氣太悶熱，身體疑似不適，一出廟埕就退出隊伍，走至一旁騎樓，眾人關心顏清標身體狀況，記者詢問「身體還好嗎？」，顏清標回覆「還好、還好！」最後在騎樓稍作休息後，慢慢走回鎮瀾宮內休息，還和信徒合照，眾人也才鬆口氣。

今年顏清標在起駕前驚傳住院，向醫院請假回大甲參加起駕宴，連兒子顏寬恒都透露應該不會讓父親參加起駕，但顏清標做日依舊現身鎮瀾宮；媒體都猜測，顏清標不會現身扶轎，但他準時出現廟內準備起駕扶轎，並扶轎走出廟埕；經過一場虛驚後，今天顏清標再次現身彰化，參與繞境活動，信仰虔誠。

大甲媽9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。

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