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清水警護送大甲媽遶境「助信眾鑽神轎」不忘開單　開罰34件違規

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖21日晚間起駕，午夜即進入清水警分局轄區，警方動員優勢警力，維護遶境過程順利，現場員警除了揹著LED燈背包穿梭在人潮，提醒宵小趁機扒竊之外，並協助多名跌倒、帕金森氏症信眾鑽神轎，完成心願，為民服務之餘，仍針對未戴安全帽、無照駕駛等開出34張罰單。

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

由於疫情解封，粗估信徒超過往年，維護秩序的清水警方揹著LED燈背包，穿梭在信眾之中宣傳，提醒注意隨身重要財物，防止宵小趁機扒竊。

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

不少民眾以為警方忙於維持秩序，疏於取締，因此未戴安全帽、逆向、無照駕駛者，紛紛出籠，警方光在大甲溪橋南端就開單告發34件，顯見抓違規不因遶境而放鬆。

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

警方在維持遶境秩序之餘，仍不忘為民服務，沙鹿1名80多歲男子，患有帕金森氏症，想鑽神轎求平安，不料遭信眾推擠差點跌倒，清泉派出所副所長陳昆源見狀，立即上前攙扶，並協助鑽轎。

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

1名70多歲來自台北內湖的王姓婦人，搭乘遊覽車南下要參與遶境，不料中途迷路，跌倒受傷，清水派出所員警吳彥融、紀慈韋獲報後，先載回派出所擦藥，安撫情緒，再護送到5公里外的遊覽車地點，讓家人感謝再三。

▲▼清水警方不但維護大甲媽遶境順利，更協助信眾鑽神轎，還不忘開單34件機車違規。（圖／民眾提供，下同）

遶境途中也有不少溫馨畫面，88歲的老母親，鑽轎已有2、30年，她堅持鑽轎祈求全家人平安，這次由女兒推著輪椅來，在震耳欲聾的鞭炮聲中，員警、女兒和民眾把老母親團團圍住，保護她不被彈跳的鞭炮擊中。

1名和媽媽一起遶境的小朋友，戴上Q版三太子，模樣相當可愛。

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