15歲國三槍手轟當舖！撞公車在家休養...警上門逮人　父母傻了

記者戴上容／新北報導

一名17歲劉姓少年20日持改造衝鋒槍，到新北市土城區的一間當舖連轟51槍，震驚全台。事後，又有另段畫面流出，這間當舖4月10日就已被開槍，警方22日逮到15歲朱姓少年等3名未成年犯嫌到案。而警方今天（22日）凌晨前往朱少家中逮人，當時朱母則嚇得臉色蒼白，朱父滿臉無奈，2人此時才知寶貝兒子闖下大禍。

▲ 新北當舖槍擊，15歲朱姓少年遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

朱少目前就讀國三，上國中後進入叛逆期，不喜歡待在家裡，對於父母的關心也當作耳邊風，常常打打殺殺、惹事生非，父母頭很大；警方今天凌晨3時許，到朱少家中逮捕朱少，警向其父母說明，朱少恐涉及黑幫重大糾紛案互相開槍尋仇時，朱父相當震驚，也感到無奈，朱母則是嚇得臉色蒼白，兩人陪同朱少做筆錄。

朱父從事玻璃窗相關工作，與朱母結縭約16年，育有1子1女，朱少是家中長子，小時候還蠻乖巧，但不知何故，上了國中後就開始進入叛逆期，不喜歡父母多管，常常藉口找朋友聊天在外遊蕩，父母親管教始終沒有成效。

朱父朱母原本以為朱少只是貪玩、不愛讀書，誰知道朱少在外卻是惹事生非，對外更自稱是弘仁會，有傷害等素行，由於朱少被逮的前1天才騎車自撞公車，頭部縫了12針後在家休息，朱父本以為朱少能在家乖個幾天，誰知道凌晨警方就登門逮人，全家既震驚又無奈。