15歲槍手自撞公車片！無照蛇行追撞車尾　原地躺好警方20秒抵達

記者戴上容、蔡怡萍／新北報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，引發高度關注後，網路又流出另一段在10日這間當鋪就曾遭開槍的畫面，警方並於22日查獲開槍的15歲朱姓少年等3名犯嫌到案。朱姓少年21日才在中和騎車發生車禍，頭縫了10多針，還對案情稱「想不起來」，而他當時自撞公車的畫面也曝光。

畫面中只見少年騎著車搖搖晃晃，接著卻幾乎沒減速的撞上在路邊上下客的公車，直接人車倒地，正當公車司機下車察看時，不到幾秒後正巧有員警經過，立刻上前協助。

▲當鋪開槍15歲槍手騎車自撞公車。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



據了解，15歲朱姓少年自稱混跡弘仁會，過去有傷害等素行，平常就喜歡打打殺殺，10日他與開車的15歲黃姓少年及陪同拍攝的16歲鍾姓少年到土城區的一間當鋪，朝大門連開2槍後逃離，整個過程也被同夥拍下並PO網，還留言「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2（指空氣槍），還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」。

警方在22日凌晨，於朱姓少年的住家將其逮獲，由媽媽帶他前往做筆錄，朱少向警方供稱，因為友人的女友被當舖員工曖昧追求，才會去對該當鋪開槍，而因為他在昨天中和民德路自撞公車，頭破血流縫了10針，記不清楚細節，向警方含糊帶過，檢警並不採信相關說法，尚在偵訊釐清中。

▲ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。