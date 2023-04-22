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餐廳大盜落網羈押擴大清查　警長廖宗山頒破案茶打氣

▲台南市永康分局破獲餐廳大盜黃姓男子，經移送檢方聲押獲准，台南市警局長廖宗山頒破案茶表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局破獲餐廳大盜黃姓男子，經移送檢方聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局破獲大台南地區餐廳連續竊盜案，遠赴嘉義緝獲竊嫌黃姓男子，經移送台南地檢署建議檢察官預防性羈押，台南南地院裁准，目前擴大偵辦中。

大台南地區於3月間連續發生多起餐廳、燒烤店竊盜案，造成商家損失，該竊嫌專門針對餐飲店行竊，行竊時除以衣物、帽子、手套來掩飾身體可供辨識特徵外，更閃避相關監視錄影系統，以規避警方查緝，加深警方查緝困難度，永康警獲報後即成立專案小組並報請台南地檢署指揮，另循線由南往北調閱相關監視影像系統逐一過濾清查，分析比對其犯罪手法、時段、習癖，發現應為同一慣竊所為。

最後鎖定藏匿於嘉義市的黃姓竊嫌，經永康分局專案小組蒐集相關事證確認黃姓犯嫌後即向台南地檢聲請拘票，並於19日上午6時許前往嘉義市東區一帶將黃嫌拘提到案，黃嫌也坦承不諱，並起出作案用一字型螺絲起子2支等證物，全案於20日將黃嫌依竊盜罪隨案移送台南地檢署偵辦，並建請承辦檢察官聲請預防性羈押，經台南地院審理後裁定收押。

▲台南市永康分局破獲餐廳大盜黃姓男子，經移送檢方聲押獲准，台南市警局長廖宗山頒破案茶表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，黃嫌早期曾任職送貨司機其客戶均為餐廳、燒烤店等餐飲店，對台中、嘉義、台南等地區餐廳、燒烤店的營業時間、店內收銀台位置相當熟悉，離職後見該餐飲店營業場所夜間無人看守只需破壞門鎖即可進入，便幹起專偷餐飲店無本生意，多次行竊期間雖曾遭各地警方查獲，唯因偵處僅當地個案，均交保釋回，黃嫌據此肆無忌憚仍持續犯案，唯獨此次栽在永康分局手裡。

▲台南市永康分局破獲餐廳大盜黃姓男子，經移送檢方聲押獲准，台南市警局長廖宗山頒破案茶表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長廖宗山（左5）頒破案茶表揚。

本案係台南市警局局長廖宗山指示永康警啟動肅竊專案追查與分析，積極查緝期能在最短時間內將犯嫌緝獲到案防止持續再犯，永康警果不負期許，在蒐證備齊後終於19日遠赴跨轄嘉義市將黃嫌緝拿歸案，全案移送台南地檢署並經法院獲准聲押，警局廖局長獲知後立即21日下午趕赴永康分局向有功專案查緝小組頒發破案茶，感謝即時再逮捕，遏止肆意橫行犯案。

永康分局長甘炎民表示，民生商店與住宅竊盜案，警方遇案都積極追查偵處，本案犯嫌行竊影響區域甚廣，藉由送貨司機身份尋找目標，犯罪足跡遍及南台灣地區，未來將持續擴大清查。

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