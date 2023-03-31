高雄男搶超商得手4萬5　3小時落網「贓款多2萬」原因曝

▲陳姓嫌犯搶超商3小時後落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓男子今年1月間持螺絲起子進入小港區某超商，抵住店員後搶走4萬5000餘元，警方獲報調閱監視器畫面，在3小時後逮捕陳嫌，意外發現他身上贓款居然變成6萬6000餘元，還多了2萬元，原來他行搶後竟跑去賭博還贏了錢，陳嫌事後被移送法辦，法院審理後，依強盜罪判處他徒刑7年6月。

這起搶案發生在今年1月18日下午2時許，小港區山明路上某加超商突遭1名歹徒侵入，他持黑色長條兇器恐嚇女店員，並搶取收銀機現金4萬5000餘元紙鈔及櫃台LM香菸1包，得手後逃逸。

▲嫌犯落網後，行搶的贓款居然還增加2萬多元。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方接獲報案後，立即派員至現場採取相關物理及生物跡證，案發30分鐘內鎖定陳嫌，發現陳嫌於犯案後即飛奔至鳳山區五甲二路某遊藝場。

經過埋伏，案發3小時後，專案小組成員見時機成熟，趨前盤查，當場發現陳嫌身著犯案衣服，並於起獲犯案安全帽、犯案兇器螺絲起子、LM香菸1包、贓款6萬6000餘元、毒品注射器等物。

陳嫌被捕後坦承犯行，表示自己是因為積欠債務才鋌而走險，被依強盜罪移送起訴，法院審理後，依攜帶凶器強盜罪判處他徒刑7年6月，可上訴。