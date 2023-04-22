台大獲贈15萬件隔離衣有假貨　得力實業子公司前負責人聲押禁見

記者劉昌松、崔子柔／綜合報導

遊戲橘子公司2021年在新冠疫情嚴峻時，購買15萬件隔離衣給台大醫院，並向得力實業子公司簽下700多萬元的訂單，結果得力趕不出貨，交貨時竟夾雜未經衛福部專案許可的隔離衣。檢察官漏夜偵訊後，將得力實業子公司前負責人郭哲宇、得力實業的承辦業務陳崇儉、假貨廠商彭政閔聲押禁見。

上市公司得力實業（1464）是傳統紡織廠，實收資本額38.46億元，集團旗下有數十家子公司，分別負責製造、加工、進出口、銷售等業務。

▲郭哲宇不斷閃避鏡頭。（圖／記者劉昌松攝）



台大醫院收到遊戲橘子贈送的15萬件隔離衣，但有醫護發現材質和先前穿的不一樣，進一步將此事揭發。調查局獲報後調查發現，得力實業子公司疑因產能趕不上交貨，找其他未經過專案許可的同業調貨，貼上自家品牌標籤後，混充出貨給台大。

▲業務陳崇儉。（圖／記者劉昌松攝）



▲合作廠商廣朋商宇負責人彭政閔。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官21日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索相關公司與廠房，同時依違反《醫療器材管理法》冒用合法醫療器材名稱罪、《刑法》虛偽標記等罪嫌，約談當時接洽捐贈的得力業務陳崇儉，與子公司負責人郭哲宇等人，經漏夜偵訊，今（22日）凌晨將郭哲宇、陳崇儉、合作廠商廣朋商宇負責人彭政閔聲押禁見。另廣朋商宇負責人林慕臻則獲6萬元交保。

▼合作廠商廣朋商宇負責人林慕臻。（圖／記者劉昌松攝）

