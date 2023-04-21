快訊／嘉義3死命案驗屍！　妻中14刀...長子中刀「左頸深至氣管」

▲嘉義水上命案。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義水上鄉21日清晨1名吳姓男子持刀殺害妻兒後自戕，警方獲報到場，其中3人明顯死亡，僅剩7歲小兒子重傷存活，目前開刀結束後在加護病房觀察中。檢方今(21)日下午2時30分相驗結果出爐，其中林姓妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺，深達氣管，可見吳男殘忍之程度，吳男則是雙手、頸部有自殘痕跡、跳樓身亡。

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