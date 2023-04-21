把過腰長髮剪了！主管一看「以後先跟我說」：女生長髮才適合

▲原PO把頭髮剪短。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

剪頭髮也要先告訴主管？一名女網友發文表示，因為最近天氣變熱，所以她就將長髮剪去，怎料事後卻收到主管訊息，說女生長髮才適合，「以後要剪頭髮要先跟我說」。看到訊息內容的當下，讓她不禁錯愕，女主管是控制狂還是管太寬？

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，她去年畢業、今年踏入職場，隨著天氣越來越熱，就想把過腰的長髮剪掉。而行動派的她，預約18日剪髮，也事先和主管請假。

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原PO當天按照計畫剪髮，剪了露出耳朵的短髮造型。隔天上班，同事的反應很兩極，有些人說好看，也有些人問她是不是受到什麼打擊，而主管一看到則問她怎麼剪這麼短？女生要長髮才適合。

下班後，主管甚至私訊原PO，說「原來你昨天下午請假是去剪頭髮」、「你怎麼沒把頭髮捐出去呢」、「那麼長的頭髮髮質又好」、「我昨天從XX路經過看到你在髮廊剪髮」、「留那麼久剪掉可惜」、「以後要剪頭髮要先跟我說」、「你剪太短了」。

收到一連串的訊息後，原PO也感到無奈，「剪個頭髮也能被看到，怎麼覺得有被監視的感覺」，而且那是她的頭髮，要怎麼剪、要不要捐，都是她的自由，為什麼要跟主管說？她也直呼，主管說女生長髮才適合，「那主管您可能會得罪不少短頭髮的女生！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「跟主管講話只要：喔、嗯、是的、好的，其他不用多說」、「有啥好說，說個屁」、「剪鼻毛需要跟她說嗎」、「以後要剪頭髮要先跟我說→這句話踰矩了」、「喜歡別人的髮質是一回事，日後剪髮先說，這才有問題」、「曾經遇過主管連上班穿著都要管」。

不過也有網友認為，「文字沒有溫度，但我覺得倒還好啊」、「感覺只是比較傳統的長輩閒聊」、「前面感覺像是聊天，應該是她喜歡你的頭髮（她說髮質不錯），至於後二句，我想她是不是想建議你要剪什麼髮型？不妨問問看」、「看起來就像一般聊天，感覺好像還好」。