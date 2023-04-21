不挺侯友宜？　彰化藍營立委參選人掛看板...竟是與郭台銘合照

▲國民黨彰化第二選區參選人溫宗諭掛上與郭台銘同框看板。（圖／溫宗諭競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

面對2024總統大選，國民黨總統人選遲遲未定撲朔迷離，造成基層恐慌，前彰化市長溫國銘長子温宗諭，目前正積極爭取國民黨提名參選彰化二選區立委，今天在彰化市掛起全彰化首面與郭台銘同框的形象看板及宣傳布條，希望選民共同支持最強CEO郭台銘來帶領台灣。

由於這是彰化第一人掛出與郭台銘同框，温宗諭先砲轟，民進黨執政8年以來，讓我們身處在什麼都缺、什麼都漲的生活環境，處處挑釁兩岸關係，把國家帶到戰爭的邊緣，台灣眼前最需要的就是能帶領台灣的經濟起飛，具有世界觀與治理長才的最強CEO，這個最適合的人選就是郭台銘，他認同郭台銘的治國理念，永遠心繫著台灣人民，台灣就是需要這樣的領導人來帶領。

温宗諭說，不是侯友宜市長不優秀，到目前為止還沒有看到他對於參選總統有任何的表態與政策，時間已步步逼近，國民黨已經沒有虛耗的空間了，我們更擔心若提名侯市長參選會步入高雄慘痛的經驗，而郭台銘已經準備好了，所以支持郭董代表國民黨參選總統，而侯友宜市長把新北顧好，達成總統勝選國會過半的目標，期盼國民黨中央要多聽聽地方老百姓的心聲，盡速徵召最強人選郭台銘。

距離明年2024年立委選舉不到1年，民進黨現任立委黃秀芳已經確定要為連任做準備，温宗諭已經表態爭取國民黨彰化縣第2選區立委提名，近日與彰化市民代表老婆黃稜茹、及表妹凌巧芸、妹妹彰化縣議員溫芝樺經常一起跑攤亮相，而牙醫診所院長楊曜聰也宣布希望披掛藍袍初選。

温宗諭強調：「郭董其實可以安逸的過退休生活，但他離開企業投入選戰，為的就是孩子的未來，因為大家都需要在台灣長大，大家都希望可以在自己的家鄉安居樂業，在一個安全的國家，認真努力的為自己的夢想奮鬥打拼，讓自己的下一代快樂成長，這也是自己投入立委選戰的原因，用自己國會公務歷練與青創農創經驗，讓青年有依靠，一起努力讓青年留在彰化，只要願意努力就會看到機會。」