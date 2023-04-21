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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為選立委改名！　于美人宣布「歡喜正名」：成為名實相符的于美人

▲于美人正式宣布參選中正萬華區立法委員。（圖／記者李毓康攝）

▲于美人正式宣布參選中正萬華區立法委員。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

主持人于美人昨日宣布以無黨籍身分參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，資深媒體人黃揚明指出，于美人本名「于耘捷」，但在她參選記者會中，背板上寫的名字卻是于美人，並問「美人姐，你改名了嗎？」對此，于美人21日回應，她會找個黃道吉日「歡喜正名」，成為名實相符的于美人。

黃揚明昨日透過臉書發文指出，過去藝人為了參選而把藝名扶正的案例很多，最有名的就是民進黨立委余天，他為了參選而將本名余清源改名。此外，本名為應牧庭的台北市議員應曉薇，也是為了參選而將藝名變本名。

黃揚明再舉，有趣的案例還有高凌風，為了參選台北市議員，卻因姓氏不能改，而將本名葛元誠改為葛高凌風；靠改名造勢的經典案例則是前台北市議員邱威傑（呱吉），改名為邱議員宣布參選，隨後又改回本名。

「美人姐，你改名了嗎？」黃揚明說，于美人本名「于耘捷」，但在她參選記者會中，背板上寫的名字卻是于美人，直言「看來她已經做好準備，將廣為人知的藝名改成本名。」

對此，于美人回應，她有兩個名字，一個是證件上的名字，一個是群眾賦予的名字。她透露，其實從出社會工作以來就一直使用「于美人」這個名字，並以該名字努力活成觀眾期待的樣貌，活出屬於自己態度，爭取大家的共鳴。

于美人表示，這個名字已經讓她長出的新的生命，這也是群眾給予的新生命，「來的好，不如來得巧！我會找個黃道吉日歡喜的正名，成為名實相符的于美人。」

根據《姓名條例》第9條規定，若「同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同」、「與三親等以內直系尊親屬名字完全相同」、「同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同」、「與經通緝有案之人犯姓名完全相同」、「被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養」、「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」以上六種情況，得申請改名，以三次為限，但未成年人第二次改名，應於成年後始得為之。

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