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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電來高雄掀口水戰　一路挨打到拍板⋯陳其邁親曝心情

▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團，跟議長康裕成相談甚歡             。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台積電董事長魏哲家20日不僅重申高雄設廠持續進行，更因應市場變化把28奈米產線調整為7奈米以下的先進製程。魏董公開明確宣示，讓在輿論延燒十天的紛擾平息，也打臉投資高雄的「唱衰派」。對此，記者詢問高雄市長陳其邁是否會覺得委屈，他說：「還好啦！為了高雄沒有什麼委屈」。

21日上午，高雄市長陳其邁禮貌性前往高雄市議會為了即將開議的會期，先向各個黨團拜會、打招呼！不過焦點都還是放在台積電，尤其是前往國民黨團時，總召陳美雅還特別當陳其邁的面說：「國民議員都非常支持台積電來，昨天法說會也確定會來投資高雄，所以也為高雄市府加油，但是我們也希望未來看到高雄市產業轉型，然後帶動更多優質建設機會，現在高雄不欠優秀人才，只缺廠商多到高雄來投資，國民黨表示歡迎立場」。對此，陳其邁微笑面對說謝謝！身段擺得非常柔軟。

▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁在議會開議前夕，禮貌性拜會黨團 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在法說會之前，對於台積電來不來高雄，高雄市政府一直備受質疑，現在終於確定要來了！陳其邁在這段時間當中都以低姿態來面對，也保持沈默，現在也總算守得見雲開，過程中是否會太委屈？面對記者的詢問，他笑著說：「沒有啦！還好，為了高雄沒有什麼委屈不委屈，就全力以赴，反正就是多做事少說話，我做任何事就是全力以赴，機會是留給準備好的人，我不會介意啦」。

至於對於高雄市副市長的人選，陳其邁則是回答：「找到了就跟大家報告，再給我一點點時間」。

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