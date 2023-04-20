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郭台銘南下高雄綠營票倉　與國民黨老將黃柏霖見面

▲▼郭台銘南下高雄綠營票倉　與國民黨老將黃柏霖見面。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲郭台銘晚間現身高雄，與第五選區里長們見面。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘積極備戰2024總統大選，近期剛從日本返台，20日晚間又拜訪高雄綠營傳統票倉三民區，與投入第五選區立委選戰的國民黨市議員黃柏霖見面。郭台銘表示，黃柏霖是非常有關懷力和行動力的民意代表，希望選民能予以支持，讓黃能為高雄做更多事。

郭台銘晚間赴高雄與黃柏霖共進晚餐，國民黨市黨部主委羅世雄及第五選區約10多位里長也出席，氣氛愉快。郭台銘在臉書表示，他與黃柏霖聊到民眾在後疫情時代遇到的種種生活困難，也談到未來高雄要如何發展，基層里長們的到來，「讓我聽見最真實的聲音」。

▲▼郭台銘南下高雄綠營票倉　與國民黨老將黃柏霖見面。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲席間，郭台銘與黃柏霖談到高雄未來發展。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

郭台銘指出，黃柏霖為了讓無力負擔保費的弱勢家庭，在遇上意外時，也能夠得到理賠渡過難關，去年四處奔走，全力推動「弱勢族群投保微型保險自治條例」三讀通過，是一位非常有關懷力和行動力的民意代表。

更讓他敬佩的是，黃柏霖重視下一代資訊教育，4年前看到美國、英國、德國等國家早已將「程式語言」列為幼兒園課程，認為台灣孩子不能落於人後，因此促成高雄市學校與公益團體「柯丁聯盟」共同合作授課，讓超過5萬位小朋友也能從小學習程式語言。

郭台銘說，為了感謝黃柏霖重對教育的深根付出，他特別贈送一本人工智能書籍，希望黃為下一代的競爭力繼續努力。他呼籲，黃柏霖已獲得國民黨提名參選高雄第五選區（三民區、苓雅區8里），懇請三民區、苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正興里、正道里、文昌里、建軍里的朋友支持，讓黃能為高雄做更多事。

▲▼郭台銘南下高雄綠營票倉　與國民黨老將黃柏霖見面。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲▼郭台銘與黃柏霖合影，現場氣氛熱絡。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲▼郭台銘南下高雄綠營票倉　與國民黨老將黃柏霖見面。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

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