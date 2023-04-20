台灣遊客峇里島意外猝逝！死者身分曝光　為調查局資深調查官

▲法務部調查局調查班第59期19日舉行結訓典禮，沒想到當天卻有資深調查官於峇里島猝逝。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

台灣62歲蕭姓男子前往印尼峇里島旅遊浮潛，但卻被發現沒有意識，經緊急送醫搶救仍宣告不治，家屬要求驗屍查明死因。這名遊客身分事後曝光，為調查局資深調查官蕭吏欽，其猝逝噩耗傳出也讓調查局同仁相當震驚。

印尼當地媒體報導，一名台灣遊客19日在珀尼達島參加浮潛活動時死亡，當地警察局長伊達（Ida Bagus Putra Sumerta）說，這名男子浮潛時，被同行遊客發現沒有動靜，隨後送至岸邊並緊急送醫，仍不治身亡。

伊達指出，船上共有11人，其中包括這名台灣遊客與其的2名兒子，目前男子的死因仍不清楚，但家屬提及蕭男有高血壓病史，並要求驗屍。對此，蕭男妻子今也從台北飛抵峇里島處理後續事宜。

此外，稍早有消息傳出，蕭男為調查局資深調查官蕭吏欽。對此，調查局也證實此事，並表示，蕭男2019年9月9日過調借派到財政區南區國稅局擔任稽核，一任4年，期間領國稅局薪水、受國稅局管考，跟調查局沒有隸屬關係，這次也是跟國稅局請假出國旅遊發生意外。

調查局表示，蕭吏欽是調查班第28期結業，在調查局任職30多年，最高職位是調查局嘉義市調查站的組長，而他也預定今年將從國稅局任滿歸建調查局。

另外，由於調查局駐印尼法務秘書是在雅加達上班，距離蕭吏欽發生意外的地點很遠，所以法務秘書正結合當地台商，提供蕭吏欽家屬必要協助。