父親遺體放榮總冰櫃11年　高大成曝冰屍狀態：就像「這樣東西」

▲台北父大體遭放冰櫃11年，法醫高大成批「離譜」曝冰屍狀態。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

一名張姓老翁2012年於台北榮總去世，連姓長女卻提出各種理由未領回亡父遺體，張翁大體放在冰櫃一放就是11年。法醫高大成聽聞直呼「不可思議、離譜」，也斥連女不孝，更提到過往只聽聞放在冰櫃18年的大體，係因是無名屍，沒聽說過有家人卻不領回的情況，「過了11年，領回的大體水分都已經蒸發，不至於成乾屍，但如同洩了氣的皮球，甚至可能出現發霉狀況！」

連女將父親大體放在榮總太平間，一放就是11年，榮總多次聯繫連女，但未獲回應，院方不得已只好提告，連女被依遺棄屍體罪起訴。法院開庭時，連女否認犯行，更允諾會將父親後事處理好，但迄今仍未領回辦理後事，

19日開庭時，連女提到亡父淚流滿面，提到父親一直都是由她照顧，父親過世前有說如果大家經濟困難，就把骨灰撒一撒，但父親最大願望還是希望能跟母親葬在一起，讓他們百年、千年都在一起。

審判長在庭上也動之以情勸連女「孩子放下吧」，也說「爸爸一定也捨不得妳跑來跑去，甚至上法院面臨判刑」，更勸說，妳若有輪迴來世觀念，妳爸爸現在最想脫離肉身，畢竟11年來都被困在這（指冰存太平間）。全案訂於5月24日宣判。