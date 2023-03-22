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桃園男墜樓「頭顱落對街」切面完整　高大成推測2種可能性

▲▼桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商。（圖／爆料公社）

▲桃園21日深夜驚傳墜樓事件，一名楊姓男子的頭顱滾到超商。（圖／爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市一名男子21日深夜從20樓高的建物墜落，當場屍首分離，頭顱還滾到超商前，嚇壞目擊民眾。由於頭顱的切面平整，法醫高大成推測死因是意外或他殺都有可能，詳細情況仍待警方釐清。

據《中時新聞網》報導，高大成表示，死者頭顱切面平整，只有兩種可能，第一是墜樓前遭人分屍，需先釐清死者的人際、財務關係，且若先遭殺害後被丟下樓，頭顱及身體的距離會很遠，因此與現狀稍有出入，可透過檢查微血管狀態去辨別。

▲▼桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商。（圖／爆料公社）

▲死者頭顱滾到超商前，嚇壞目擊民眾。（圖／爆料公社）

▲▼ 桃園男墜樓，屍首分離原因曝 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園男墜樓，警方初判屍首分離的原因是撞到招牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其次，死者墜樓時撞擊到異物，導致頭顱跟身體分離。高大成認為，剛好有繩索、銳利物品切斷死者頭部的情況很少見，且頭路墜地後周違幾乎沒有血跡，因此要檢查墜落過程的樓層陽台是否有血跡反應才能判斷是否為墜樓過程中被切斷。

警方22日表示，33歲楊姓男子生前傳了一封簡訊給家人後隨即失聯。另外，由於案發現場大樓4樓的招牌有明顯撞擊痕跡，初步判斷楊男墜落過程中疑似撞到4樓招牌，才導致斷頭，目前查無疑似外力介入的跡證。

楊男的家屬接獲噩耗，立即趕赴現場認屍，當場癱軟悲痛不已。

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