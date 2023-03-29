20年前「6陸女溺斃慘劇」　高大成對照16具浮屍案：事情很大條！

▲西部海域爆出16具浮屍案，法醫高大成憶起20年前「王中興逼迫陸女下海6死案」。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

西部海域爆出16具浮屍恐怖案件，國安單位急追是否與人蛇集團有關。知名法醫高大成指出，若是遭人踢下海，基本上一定會死亡，因為再會游泳也很難，加上人若3天沒有喝水就小命難保。此外，他指出這案「事情很大條」，想起2003年在苗栗外海也發生6名陸籍女子遭王中興踢下海溺死案，最終王被判死伏法。

高大成解釋，從死者屍體中可看出是否是生前溺水、死後溺水，關鍵就在體內有無海藻跟浮游物，若有一定是生前溺水，有可能是失足落海，但也可能是遭人活活丟包。高表示，這次包含5名台灣人相當嚴重，也讓他想起20年前台灣苗栗通霄外海一案。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）



2003年8月，26名大陸籍女子偷渡來台，王中興、柯清松駕駛舢舨接應，結果被海巡發現追捕，王、柯將13人推下海，最終害6人死亡，王被處死刑、柯被判處無期徒刑，最終王中興在2年後伏法。

據悉，2003年王中興、柯清松、葉天勝、曾炯銘，分別駕駛2艘舢舨接應26名陸籍女子偷渡來台，深夜1時許被海巡署巡邏艦艇發現，2艘舢舨趕緊加速往苗栗通霄海岸逃，過程中王、柯要陸籍女子在深水處下船，結果有女子遲疑，竟遭王、柯推落海，最終6人溺斃死亡。

高大成指出，本次這案就要看是否是偷渡，是台灣人要前往外國，還是外籍要進來台灣，但是因死者包含台灣人、外國人，更讓案情撲朔迷離，就連高也相當吃驚，直言「事情很大條！」