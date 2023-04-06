知名學者高齡母「全身紅」輕生亡　高大成曝可能原因

▲9旬婦人陳屍家中，高大成分析可能原因。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市新店區一名93歲陳姓婦人5日晚間被外傭發現，全身從內到外穿著紅衣倒臥房間，經送醫仍告不治。死者口鼻疑似被封住，法醫高大成認為，若是利用膠帶貼住口鼻，造成窒息死亡，手法相當罕見，顯見死意甚堅，至於是自殺或他殺，只要在膠帶上能採集到死者指紋，或在屋內找得到膠帶、藥罐，自殺成份就很高。

警方調查，陳婦獨自居住在新店區住處，平日由印尼籍看護照顧；該看護4月3、4日休假，5日返回時發現陳婦倒臥在房間地上、失去意識，立即向鄰居求助送醫，但宣告不治。

陳婦被發現時，口鼻疑被封住，身上上衣、褲子、內褲、內衣、襪子都為紅色，死狀離奇。

高大成初步認為，若是用膠帶封住口鼻，不讓自己有呼吸機會，造成窒息而死，手法相當罕見，因為從嘔吐出來的綠色膽汁可知，事前已先吃了藥，但為何又急著讓自己窒息，只能說死意堅決，檢警只要在膠帶能採集到死者指紋，加上屋內也找得到膠帶，應該就是自殺了。

至於死者全身從內到外穿著紅衣一事，高大成說，他不願朝負面思考，寧願相信死者對紅色有偏好，希望在臨走前穿著全身紅衣離開人世。

經了解，陳婦兒子為知名政治學者，曾在台大任教，並擔任多個政府顧問性質職位，也曾多次接受傳媒邀請作政治評論及相關議題分析。警方事後已聯繫死者兒子至警局製作筆錄，他對於母親的死態度相當低調，並未表示意見；後續將依程序報請台北地檢辦理刑事相驗。

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