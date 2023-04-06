　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名學者高齡母「全身紅」輕生亡　高大成曝可能原因

▲▼9旬婦人陳屍家裡口鼻貼著膠，高大成表示，手法雖罕見，但不難查死因。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲9旬婦人陳屍家中，高大成分析可能原因。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市新店區一名93歲陳姓婦人5日晚間被外傭發現，全身從內到外穿著紅衣倒臥房間，經送醫仍告不治。死者口鼻疑似被封住，法醫高大成認為，若是利用膠帶貼住口鼻，造成窒息死亡，手法相當罕見，顯見死意甚堅，至於是自殺或他殺，只要在膠帶上能採集到死者指紋，或在屋內找得到膠帶、藥罐，自殺成份就很高。

▲▼9旬婦人陳屍家裡口鼻貼著膠，高大成表示，手法雖罕見，但不難查死因。（圖／ETtoday資料照，下同）

警方調查，陳婦獨自居住在新店區住處，平日由印尼籍看護照顧；該看護4月3、4日休假，5日返回時發現陳婦倒臥在房間地上、失去意識，立即向鄰居求助送醫，但宣告不治。

陳婦被發現時，口鼻疑被封住，身上上衣、褲子、內褲、內衣、襪子都為紅色，死狀離奇。

高大成初步認為，若是用膠帶封住口鼻，不讓自己有呼吸機會，造成窒息而死，手法相當罕見，因為從嘔吐出來的綠色膽汁可知，事前已先吃了藥，但為何又急著讓自己窒息，只能說死意堅決，檢警只要在膠帶能採集到死者指紋，加上屋內也找得到膠帶，應該就是自殺了。

至於死者全身從內到外穿著紅衣一事，高大成說，他不願朝負面思考，寧願相信死者對紅色有偏好，希望在臨走前穿著全身紅衣離開人世。

經了解，陳婦兒子為知名政治學者，曾在台大任教，並擔任多個政府顧問性質職位，也曾多次接受傳媒邀請作政治評論及相關議題分析。警方事後已聯繫死者兒子至警局製作筆錄，他對於母親的死態度相當低調，並未表示意見；後續將依程序報請台北地檢辦理刑事相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女主播出國被拍！　往下驚見「超兇亮點」
LIVE／直擊中共台海巡航現場！　海上畫面全公布
LIVE／女大生失蹤疑點多！最後身影曝　學者母離奇亡高大成揪
獨／錄取建中北一女「明星國中排名」曝！　教育局回應
以為東京只是高級版台北！　他下飛機「見4景象」改觀
今雨區擴大！　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」
快訊／爛醉男當眾勒斃小黃運將！　目擊者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

台61下閘道爭道！2駕駛跳針飆罵「誰插隊」　警方回應了

導航迷途又刁車！全家出遊受困山中　警吊繩拉車助脫困

想出國憂遭限制出境　積欠違反居家檢疫22萬罰款...一次繳清

知名學者高齡母「全身紅」輕生亡　高大成曝可能原因

打開老公「禁碰公事包」見心碎真相　妻反遭丟包19年

貪警「擦擦筆」塗改貪污320萬　全數吐回終獲判緩刑免入監

「先讓我打電話給媽媽」通緝男上銬想落跑　秒遭警壓制逮捕

騎士經過樹林　電纜線竟掉落活活電死！台電需賠償1615萬餘元

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

台61下閘道爭道！2駕駛跳針飆罵「誰插隊」　警方回應了

導航迷途又刁車！全家出遊受困山中　警吊繩拉車助脫困

想出國憂遭限制出境　積欠違反居家檢疫22萬罰款...一次繳清

知名學者高齡母「全身紅」輕生亡　高大成曝可能原因

打開老公「禁碰公事包」見心碎真相　妻反遭丟包19年

貪警「擦擦筆」塗改貪污320萬　全數吐回終獲判緩刑免入監

「先讓我打電話給媽媽」通緝男上銬想落跑　秒遭警壓制逮捕

騎士經過樹林　電纜線竟掉落活活電死！台電需賠償1615萬餘元

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

總統家人低調現身僑宴　姊妹6年不見、蔡英文見家人也好開心

台灣3月新車銷量出爐「特斯拉再爆大量」！累積銷量已破3000台

麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

歐美銀行爆雷害台股！　金管會主委：每天如臨深淵、如履薄冰

林心如《模仿犯》演主播遭嫌「有點不到位」！　高毓璘點出2原因

SJ銀赫盡孝帶母追星！　生日捐款：想跟爸爸一樣給予兒童幫助

台61下閘道爭道！2駕駛跳針飆罵「誰插隊」　警方回應了

導航迷途又刁車！全家出遊受困山中　警吊繩拉車助脫困

社會熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

快訊／靜宜女大生找到了？警駁斥：還沒連繫上本人

即／醉男搭小黃發酒瘋！運將遭「鎖喉壓制」勒斃

台版攝理教！教主創仙女班當後宮伸爪6女

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

新北弟殺哥發現沒斷氣　家屬：還加強力道

快訊／BMW失控衝對向車道　3人受傷送醫

爛醉男勒斃小黃運將！目擊者曝衝突關鍵

新店婦「全身紅」亡　學者兒未表示意見

台中老夫妻「住」超商1個月　社會局帶回安置

更多熱門

相關新聞

「燒肉粽大樓」站穩6字頭　幸運屋主買進11月房價漲1成

「燒肉粽大樓」站穩6字頭　幸運屋主買進11月房價漲1成

25年前曾發生「燒肉粽事件」的林森商圈舊大樓，近年來隨著事件逐漸被世人淡忘，房價節節高升，其中9樓某戶屋主持有僅11月，轉手房價每坪漲6萬元，漲幅近1成。

新店婦「全身紅」亡　學者兒未表示意見

新店婦「全身紅」亡　學者兒未表示意見

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

快訊／新店紅衣嬤　倒臥房送醫不治

男遭擄竟說朋友開玩笑　警疑不單純

男遭擄竟說朋友開玩笑　警疑不單純

西部沿海30天16浮屍　高大成點3判斷關鍵

西部沿海30天16浮屍　高大成點3判斷關鍵

關鍵字：

高大成新店輕生

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面