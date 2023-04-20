旅展明登場！「玩日韓免2萬」再省1千　遊歐爽折1萬

▲於旅展期間訂購長榮米蘭、慕尼黑新航線行程，每人最高現折一萬元。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

TITF台中國際旅展於4月21到24日開展，長榮航空直營旅行社－長汎假期推出今年暑期第一檔優惠，歐洲最高折10,000元，日韓、東南亞不用20,000元，長汎假期網站上也提供了歐洲、美加指定團每人折2,000元，以及日本、韓國、澳洲、東南亞指定團每人折1,000元的優惠。

搭乘長榮直飛米蘭、慕尼黑，長汎假期特別推出「直飛米蘭FUN遊義大利10日」81,900元起(含稅)，以及親訪歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」99,900元起(含稅)等兩大經典行程。旅展現場還準備了更多驚喜優惠，歐洲產品最高每人現折10,000元。

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▲夏天海島度假正是時候，入住五星飯店少人成行東南亞行程兩萬元有找。（圖／長榮）

暢遊東北亞15,000元有找，「韓國鮮訂味5日」14,988元起(含稅)。瘋玩樂園系列「韓國早去晚回雙樂園」22,400元起(未稅)、「東京迪士尼鎌倉江之電湘南海岸5日」28,900元起(含稅)。花賞系列「北海道戀戀花賞超值5日」35,900元起(含稅)、「北陸立山夏日花賞 5 日」36,900元起(含稅)，現場付訂最高第2人折3000元。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，長汎假期深耕大台中地區多年，這次特別祭出眾多優質行程回饋中部民眾，不僅有歐洲新航線的破盤促銷外，旅展現場加碼推出限量北海道花田/主題樂園/立山黑部等熱銷日本行程、高CP值東南亞住五星飯店等指定行程激省折扣，為暑假出遊的旅費精打細算，但品質保障絕不打折。

▲馬祖2人成團，只要$8,888起，特別安排入住北竿芹壁聚落閩東建築民宿。（圖／長榮）