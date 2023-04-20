謝國樑送電動機車有盼頭？　林右昌指看不懂：適法性、公平性有疑慮

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑去年選戰期間提出「青年免費電動機車」專案，5年免費送4萬台電動機車。對此，內政部長林右昌20日受訪時表示，目前為止還看不太懂這個政策，到底是用什麼方法？但政府的公務預算與採購程序有一定的法律規定，據了解現在是根本沒有相關預算，就跟廠商這樣子談，有蠻多適法性疑慮的。

林右昌上午列席立法院司法及法制、內政委員會聯席會議，媒體追問送電動車政策，林右昌表示，說實在，到目前為止還看不太懂，到底是用什麼方法，是補助還是採購、是送還是民眾要自己買，還不是看得很清楚，，從媒體報導上來說，看來是謝國樑私下跟廠商在談，但天底下沒有白吃的午餐，賠錢的生意不會有人做，所以他們私下到底有做什麼交易，或是條件交換，真的到目前為止看不到。

林右昌直言，政府的公務預算與採購程序有一定的法律規定，現在據了解是根本也沒有相關預算，就跟廠商這樣子談，有滿多適法性疑慮的。

林右昌質疑，若是用採購的話，拿來送民眾是滿大的疑慮，因為採購就是屬於政府財產，政府的財產送給民眾，即便是有做公益四個小時，也不符合常態的比例原則。

他解釋，畢竟一台機車那麼貴；另外若用補助方式，其實本來就在補助，自己擔任基隆市長時，或各縣市長本來就有補助機制，我就是補助加碼。

林右昌指出，充電樁的設置要符合公共性，不是去把全市可以設置充電樁的就私下談談，就給某個廠商，這也會引起廠商、市場上的疑慮，有公平性的問題，不過因為實在是不清楚實際想法為何，據說地方民代也不清楚事情全貌，所以不知道怎麼評論。