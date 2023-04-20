柯文哲再拜會AIT！脫口有白宮國安會官員　下秒改稱「美國高層」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自台灣時間8日赴美訪問，於台灣時間20日在美國在台協會（AIT）會晤美國政府部門行政官員，不過會後受訪被問及會面對象時，不小心脫口說出「國安會」，使一旁的前台北市副市長黃珊珊、柯辦發言人陳智菡緊急緩頰是「高層」，柯文哲才又說「跟美國高層談一談」。

柯文哲於美東時間10時20分進入AIT總部的大樓，待了將近1小時後才離開；被問到此場會議中有見到誰？柯文哲先是脫口說出「主要還是美國⋯國安會」，使旁邊的前台北市副市長黃珊珊、柯辦發言人陳智菡緊急緩頰是「高層」，柯文哲才改口稱「只是跟美國高層談一談」。

柯文哲提及，雙方都答應要保密，待會談一談國防和兩岸關係，還有這些從軍購到役期，廣泛交流大家意見，重點是彼此交換大家的意見和想法。

至於美方有興趣的是哪些話題？柯文哲稱「太多了」，本來才要講30分鐘，結果講到1小時，自己還是表達國防就照目前這樣繼續走，更重要的是要想辦法協助台灣加入區域性經濟組織，「經濟要先顧好，經濟解決才有辦法處理國防那些。」不管是對中國或美國，有一個很重要原則「No surprise」，事先要先講好，不要片面改變現狀。