15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

▲今天氣最不穩定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雷雨狂炸，國家警報響！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（20日）天氣最不穩定，西半部有局部大雨或豪雨發生機率；另外，目前在關島東南東方海面有個熱帶性低氣壓，不排除在今晚到周五增強成颱風，對台灣沒直接影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「珊瑚」（ Sanvu，澳門提供，指珊瑚）。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局今晨對苗栗縣、彰化縣發布「災防告警訊息」，提醒將發生大雷雨。氣象局並對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，今日苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

►豪雨特報：

苗栗縣、台中市、彰化縣

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面逐漸往台灣靠近，天氣最不穩定，各地有陣雨或雷雨，西半部要留意瞬間強降雨、強陣風，並有局部大雨或豪雨發生機率。

葉致均說，周五鋒面逐漸遠離，降雨漸趨緩，但中南部和花蓮、台東仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；周六、周日有華南殘留水氣東移，降雨以北部、東半部和中南部山區為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均表示，下周一天氣相對最穩定，各地多雲到晴，午後山區有陣雨；下周二另道鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周三東北季風影響，北部、東半部和中部山區有局部短暫雨。

另外，目前在關島東南東方海面有個熱帶性低氣壓發展中。葉致均分析，不排除在今晚到周五增強成颱風，預估先偏西北再轉西，移動過程中強度不會太強，可能慢慢減弱，對台灣沒直接影響。

▲▼目前在關島東南東方海面有個熱帶性低氣壓，葉致均分析，不排除在今晚到周五增強成颱風，對台灣沒直接影響。（圖／翻攝tropicaltidbits、氣象局）

