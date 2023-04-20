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鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

（圖／氣象局）

▲鋒面龜速移動中。 （圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專今天（20日）一早表示，鋒面雷雨帶走太慢，苗栗、台中、彰化慎防持續性大雷雨，稍後會繼續往南部靠近。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，鋒面在白天將會很快速向南推進。

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苗栗縣、台中市、彰化縣

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

吳聖宇在臉書說，周三顯著春雨第一天，鋒前西南風強風區位置較偏北，降雨跟著比較偏向中北部；在台灣西南方海域到廣東海面，陸續都有較旺盛的對流胞發展，今天有機會接近台灣。

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇提到，今日中部以南到南部地區的降雨將預期會比周三明顯許多，但隨著中高層短波槽東移加深，配合低層低壓氣旋發展，鋒面的位置在白天將會很快速向南推進，晚間就將來到巴士海峽上，西南風強風軸上發展的對流系統移動路徑也可能往南偏，最後能夠帶來多少降雨仍值得觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，鋒面雷雨帶慢速移動中，苗栗、台中、彰化慎防持續性大雷雨，稍後會繼續往南部靠近，真的走得太慢了。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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