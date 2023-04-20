中部「下到發紫」　南部變天時間曝

▲中部「下到發紫」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面移動中！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天（20日）降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區。氣象粉專則說，雨灌中彰苗，部分區域短短6小時半已「下到發紫」，歐美模式預測接下來雨區會往南移，最缺水的南部只能期待預測成真。

林孝儒指出，目前鋒面已進入台灣北部上空，白天起將逐漸由北而南通過，因此今天各地仍為陰有雷陣雨的天氣型態，尤其是首當其衝的西半部，對流移入及發展還是比較頻繁且旺盛，帶來顯著的強降雨並容易伴隨強風或雷擊，日累積雨量上將有機會達局部大雨至單點豪雨等級。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林孝儒說，預估這樣鋒面南移的影響時序上，降雨熱區在上半天為中北部，下半天則轉移至南部地區，今天進行任何戶外活動都要特別留意雷雨天氣，注意安全。

林孝儒分析，周五將隨著鋒面遠離後轉東北季風影響，各地雲量雖然還是比較多，但降雨都會大幅趨緩下來，不過，清晨以前南部及花東地區受鋒面尾端影響，仍是有短暫陣雨或雷雨機會，白天起才會隨著鋒面更往東部海面遠離，降雨就會趨緩了。

「觀氣象看天氣」臉書提到，雨灌中彰苗，部份區域短短6小時30分鐘已下到發紫了，歐美模式預測接下來雨區會往南移，最缺水的南部只能期待預測成真。

▼鋒面今將逐漸南壓。（圖／氣象局）

