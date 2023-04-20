　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

▲▼ instagram。（圖／達志影像／美聯社）

▲職場上和同事分享IG帳號，可能引發人際關係問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

要不要跟同事互相追蹤社交軟體？一名網友分享了一篇勸世文，表示自己與同事交換IG後，發文慶祝職場企劃案通過，卻遭女同事認為是在「嘲諷」她，害得原PO被排擠。

一名男網友在Dcard以「永遠不要給同事IG」為題發文，表示在上間公司上班時自己傻傻的給出IG，剛開始與同事非常和睦，一起出遊時都會拍照打卡，也會分享一些生活鎖事發限時動態，但直到原PO發出企劃案通過的慶祝文，一切就變了調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，有次公司拿到一個案子，需要各自完成企劃交上去給公司選擇，因事關升遷所以用了一個月去準備，最後案子通過，於是開心發限時動態，表示「一個月沒白費，加上一個讚的手示」。

但原PO無心之舉卻被競爭的女同事認為「是在落井下石故意發文嘲諷她」，覺得委屈便聯合其他同事排擠原PO，搞到後來「突然就開始沒有人跟我說話了」、「結果每次由我交代事情他們都會故意當作不知道」，後來原PO也因此事被主管資遣。

貼文一出，不少網友紛紛同情表示，「他們那種人的心態，遲早把整公司得罪光」、「希望他們帶著一點良心不安在上班」、「時間會讓他們越蹲越低」、「真的職場沒朋友 不要跟別人太好 透露自己太多訊息」、「看了替你好生氣」、「替你感到可惜，因為無聊愛忌妒人的同事沒了工作」。

也有人直言，「發摯友，只要是現在的同事我就不會給摯友，秉持上班好同事下班不認識的原則」、「我都加完我同事後，把他們隱藏限時動態」、「上班是同事，下班不認識。」、「IG一定要給的話，不要PO跟公司有關的，任何說法都會被做文章」、「完全不想給同事加IG，太可怕了職場小人多」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
大谷翔平爸媽開出「媳婦條件」！　不能是這職業
17歲槍手狂掃42槍後「搭小黃走」　運將目擊腳軟
《女兵》男星遭控毆女友！　「她嘴唇流血是嘴唇乾」
前JKF女郎「中空裝」出庭！　母幫腔：不是約砲
快訊／桃園市保大搜出毒品　4警遭開鍘
女大生過馬路慘摔「被水流沖走」！　校門口變滑水道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

新竹市疑爆禽流感！今年首宗家禽死亡案例　蛋雞蛋鴨連續暴斃　

職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

全聯「韓式1神物」悄特價　她狂囤貨！網驚喊低調：都買10罐送人

水深及膝！女大生過馬路慘摔「被水流沖走」　校門口變滑水道

玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

【廣編】2023年領袖日活動　立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

新竹市疑爆禽流感！今年首宗家禽死亡案例　蛋雞蛋鴨連續暴斃　

職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

全聯「韓式1神物」悄特價　她狂囤貨！網驚喊低調：都買10罐送人

水深及膝！女大生過馬路慘摔「被水流沖走」　校門口變滑水道

玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

【廣編】2023年領袖日活動　立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

台積電首季每股盈餘7.98元　季減三成

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

又一空手道神雕俠侶！谷筱霜攜吳峻維爭亞運奪牌圓買房夢

台積電上漲3元收513　台股下跌62點險守15700

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

台南20外籍人士婚宴會館前混戰「拳腳齊飛打成一團」　4人受傷

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

黑衣女半夜找小孩！護理師見1幕嚇瘋：腿全麻了

奧客吃霸王餐還刷負評　老闆求饒

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

曾文水庫「蓄水率9.1%」　各水庫水情曝光

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

穀雨大轉運！4生肖「財神＋愛神降臨」

更多熱門

相關新聞

同事有狐臭！她疑「自己聞不到？」　過來人解答

同事有狐臭！她疑「自己聞不到？」　過來人解答

有狐臭的人自己聞得到嗎？一名女網友抱怨同事只要流汗，就會有異味飄出，幾乎每天都滿頭大汗來公司上班，自己必須從早上聞臭味直到對方汗流乾，也沒有看過對方帶衣服來換，因此好奇「他是不是不知道自己有狐臭」，更開玩笑稱「還是我自己也有狐臭但我不知道」。

搭火車乘客沒戴口罩　他檢舉「列車長淡回1句」尷尬了

搭火車乘客沒戴口罩　他檢舉「列車長淡回1句」尷尬了

男友被退群：梁云菲外流妳找給我？　女友發文被打臉

男友被退群：梁云菲外流妳找給我？　女友發文被打臉

履歷要一次投完or分次投？　過來人給答案

履歷要一次投完or分次投？　過來人給答案

上廁所「1姿勢」改不掉　全場開轟：超不爽

上廁所「1姿勢」改不掉　全場開轟：超不爽

關鍵字：

Dcard同事社交朋友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面