職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

▲職場上和同事分享IG帳號，可能引發人際關係問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

要不要跟同事互相追蹤社交軟體？一名網友分享了一篇勸世文，表示自己與同事交換IG後，發文慶祝職場企劃案通過，卻遭女同事認為是在「嘲諷」她，害得原PO被排擠。

一名男網友在Dcard以「 永遠不要給同事IG 」為題發文，表示在上間公司上班時自己傻傻的給出IG，剛開始與同事非常和睦，一起出遊時都會拍照打卡，也會分享一些生活鎖事發限時動態，但直到原PO發出企劃案通過的慶祝文，一切就變了調。

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原PO表示，有次公司拿到一個案子，需要各自完成企劃交上去給公司選擇，因事關升遷所以用了一個月去準備，最後案子通過，於是開心發限時動態，表示「一個月沒白費，加上一個讚的手示」。

但原PO無心之舉卻被競爭的女同事認為「是在落井下石故意發文嘲諷她」，覺得委屈便聯合其他同事排擠原PO，搞到後來「突然就開始沒有人跟我說話了」、「結果每次由我交代事情他們都會故意當作不知道」，後來原PO也因此事被主管資遣。

貼文一出，不少網友紛紛同情表示，「他們那種人的心態，遲早把整公司得罪光」、「希望他們帶著一點良心不安在上班」、「時間會讓他們越蹲越低」、「真的職場沒朋友 不要跟別人太好 透露自己太多訊息」、「看了替你好生氣」、「替你感到可惜，因為無聊愛忌妒人的同事沒了工作」。

也有人直言，「發摯友，只要是現在的同事我就不會給摯友，秉持上班好同事下班不認識的原則」、「我都加完我同事後，把他們隱藏限時動態」、「上班是同事，下班不認識。」、「IG一定要給的話，不要PO跟公司有關的，任何說法都會被做文章」、「完全不想給同事加IG，太可怕了職場小人多」。

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