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同事有狐臭！妹子受不了「自己聞不到？」　過來人解答了

▲▼夏天流汗腋下濕透。（圖／達志示意圖）

▲許多人深受狐臭問題困擾。（圖／達志示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

有狐臭的人自己聞得到嗎？一名女網友抱怨同事只要流汗，就會有異味飄出，且每天都滿頭大汗來公司上班，自己必須從早上聞臭味直到對方汗流乾，讓她好奇「有狐臭的人自己不知道嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard以「有狐臭的人知道自己有狐臭嗎」為題發文，表示有個同事只要流汗，狐臭就會飄出來，但他自己好像不知道，每天都滿頭大汗來公司，「然後我就要從早上就開始吸這個味道，直到他的汗流乾」，也沒看過他帶乾淨衣服來公司換，「想說他是不是不知道自己有狐臭，還是我自己也有狐臭但我不知道？」

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貼文一出許多網友紛紛表示應該聞得到，「他們其實都知道，我有一個女同事也是狐臭超濃，就問過她，她以為大家都聞不到，直到最近另一位同事懷孕直接在她面前乾嘔，她才有擦抑制味道的」、「應該聞得到吧，我就聞得到，後來就去做手術了，做完手術真的身心舒暢精神爽，變無味聞腋青年」、「我女生朋友有很重的狐臭，我都直接買體香劑送她，跟她說夏天擦這個很清爽，免除每次都被臭暈」。

不過也有人表示當事人聞不到自己的狐臭，「老實說，真的不知道，我也很感謝在我求學期間跟我說我有狐臭的好友，她用很委婉、很體貼的方式告訴我這件事，讓我可以去處理這個部分」、「我是嚴重的狐臭人，腋下流汗的話會更臭。起先我是完全不知道我有狐臭，後來我媽說我身上有味道，要我去用體香劑。我一用就用了8年，現在身上都香香的，腋下流汗也是香香的。但是如果我一天忘記擦體香劑，隔天就會有點小味道」。

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