「洗衣抗臭神器」線上大缺貨！美式賣場推播通知優惠「提前開跑」抱一箱直接折180元

▲美式賣場備受矚目的優惠日前被會員發現「提前開跑」！日本ARIEL洗衣精單箱折價180，一次補好補滿不怕用不完，只怕太晚沒搶到。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

好市多消費經驗分享區社團有網友發現，本來預計在4月底推出下殺折扣的ARIEL洗衣精，已經在各店悄悄開跑，單箱直接折價180元^，許多民眾看到消息十分緊張，紛紛在社團請現場網友確認優惠及各分店是否同步特價，「ARIEL不是4/24才開始特價嗎？」、「中和店有看到特價了」、「汐止店有嗎？」，就連好市多線上購物也出現缺貨狀態。許多會員紛紛趕往現場搶搬，購物車上滿載大量洗衣精，現場的ARIEL洗衣精眼看就快被搶空。買了9箱的民眾表示，補充包沒有瓶罐不環保的問題，家裡用量大、尤其爆汗夏季要來了，一趟直接補好補滿買足不怕用不完，只怕太晚沒搶到。

▲▼許多民眾看到消息十分緊張！好市多線上購物也出現缺貨狀態。（圖／擷取自好市多消費經驗分享區，好市多線上購物）



▲許多用過ARIEL洗衣精的網友浮出水面大推，「這款在氣候潮濕的時候，真的比較不會有曬不乾的異味。」（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

來自日本的ARIEL洗衣精一直是美式賣場的熱銷王，許多用過ARIEL洗衣精的網友浮出水面大推，「每天都在下大雨，這款洗完衣服不會有潮濕沒曬乾的氣味」、「這款在氣候潮濕的時候，真的比較不會有曬不乾的異味」、「夏天容易流汗都要用這款，不然衣服都臭臭的」、「住汐止衣服常常曬不乾，出去一整天本來以為會在曖昧對象前面飄出悶濕味，結果沒想到回到家衣服都還是香香的～ARIEL推出優惠我當然買爆！」、「現在幫家人洗衣服曬衣服都好療癒，頑強的汙漬都一乾二淨，整個愛上洗衣」、「長時間抗臭真的不是假的，每天兒子回家不怕被熏倒了」。



▲有「日本抗菌洗衣專家」之稱的ARIEL，特別研發出「抗氧化抗臭成分」根源解決惱人悶臭問題，因此深受民眾喜愛。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

台灣位於亞熱帶氣候區，無論夏季或冬季都很潮濕，衣服常常怎麼也曬不乾，五、六月的梅雨季更怕濕了又乾、乾了又濕，累積一股讓人敬而遠之的悶臭味。日本ARIEL實驗室發現，根深在織物中的異味，除了因為悶濕持續生長的細菌外，關鍵更是殘留在纖維深處的人體「皮脂」與「油脂」會氧化發臭所造成。因此，有「日本抗菌洗衣專家」之稱的ARIEL，特別研發出首創「抗氧化抗臭科技」，不僅僅有99.9%持續抗菌力*、還能抑制皮脂氧化發臭，從根源解決衣物發臭的問題，穿上身後也有持續抗菌抗臭的效果，就算是悶濕夏季，也不用再擔心身上衣服發臭而影響形象。



▲從根源解決衣物發臭的問題，就算是悶濕的夏季，也不用再擔心身上衣服發臭而影響形象。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

每箱總共有6大包補充包，美式賣場單箱直接折價180元的超佛特賣，此次優惠一路到5/4，這款聖品過往常在優惠結束前就售罄一空，早買早賺到，一車買足一家清爽只有現在。

好市多線上購物也能買得到，現在熱搶中，很容易出現缺貨狀況

趁還沒賣光趕緊線上同步補貨去：https://lihi2.com/eD7Vk





▲此次一路到5/4，美式賣場單箱直接折價180元。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

*並非抑制所有細菌滋生。據日本實驗室，針對特定測試菌種，於實驗室環境下18小時測試結果。

^實際活動與促銷內容以賣場公告為準