響應世界地球日　新北生態工法4年減碳2100公噸

▲以減輕擾動的原則，縮小施工範圍，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月22日為世界地球日，新北市政府農業局響應地球日主題「投資我們的星球」，長期致力推行生態整治，改善溪流護岸及災害復建工程，保障市民生命財產安全，同時也兼顧維護生態環境，自2019年起工程因採生態工法，減少使用混凝土，已累積減碳量逾2100公噸，相當於5.4座大安森林公園年吸碳量。

新北市農業局在改善溪流護岸及災害復建工程上，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第9項「 建設具防災能力的基礎設施，促進具包容性的永續工業化及推動創新」，同時也響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」採取永續政策落實低碳轉型，提倡整治工程與環境共存，並致力於工程友善環境，長期推動生態整治，優先採用生態工法，導入減輕、縮小、迴避、補償設計原則進行規畫，考量周圍環境，保護原有生態，例如用多孔隙砌石護岸提供水棲生物的棲息空間，同時因為減少使用混凝土，也能減碳，自2019年起已累積減碳量逾2100公噸。

▲農業局以「生態減碳」及「友善環境」為設計原則，利用現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工。

「三峽熊空橋下游野溪護岸維護工程」，該處因河道束縮較為狹窄，豪大雨時溪水暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸掏空損壞，農業局以「生態減碳」及「友善環境」為設計原則，利用現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，減少水泥用量，建設具防災能力的基礎設施，同時促進永續減碳目標。

經生態調查發現有臺灣藍鵲、鉛色水鶇、白尾鴝等保育類動物，及斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙、褐樹蛙等台灣特有種，故工程特別保留溪中大石與溪岸大樹，以減輕擾動的原則，縮小施工範圍，針對左岸崩塌進行補強、整治，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動，降低固床工、護岸高度及坡度，使生物通行不受阻隔，友善生態環境，完工後迅速恢復自然環境。

▲新北市農業局長期致力推行生態整治，改善溪流護岸及災害復建工程。

工程以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量同時節能減碳，共減少碳排放量約38公噸，施作防災與永續並重之生態工法，於2022國家卓越建設獎最佳環境文化類榮獲最高榮譽「卓越獎」；另外今年度持續辦理溪流生態工法改善，預計可再減碳400公噸。

農業局長李玟表示，整治工程的初衷是為了保護民眾生命財產安全，為了減少工程對環境的影響，讓工程與環境共存，兼顧人文發展與自然生態，長期推動砌石生態工法，以安全為前提下減少水泥使用，並考量動物棲息特性，以達成安全與生態兼顧之目的，更可以達到減碳目標，同時以天然砌石材料融入自然溪流環境，並考量景觀美感設計，未來也會持續營造人與自然和諧共好的環境。