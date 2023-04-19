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快訊／大雷雨擴大8縣市再升級！中台灣全包了　猛砸水彈1小時

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲降雨越晚越明顯，中、北部8縣市發布大雷雨警戒 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，今天（19日）隨著鋒面逐漸接近，台灣在鋒前暖濕的西南風環境中，下午起，台灣海峽的線狀對流向台灣西部陸地移動，桃、竹陣風曾達7至8級，並陸續出現陣雨或雷雨，預估降雨越晚會越明顯，晚間7時許開始針對中、北部地區桃竹苗、中彰投雲等8縣市發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

氣象局於今晚7時4分起陸續發布「大雷雨即時訊息」，示警區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。其中，新增了台中、南投持續時間將至8時15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

預報員林定宜表示，鋒面今晚接近台灣北部海面，明天（20日）上午到下午通過台灣陸地。今晚過後降雨將增大，西半部、東北部雨勢明顯，南部也有下雨，中部以北發布大雨特報；明天(20日)上午到下午鋒面將通過陸地，將是降雨最劇烈的時間點，西半部、東北部降雨比較明顯，苗栗以南、中南部雨勢也較大，這些地區會以大雨、局部豪雨、短延時強降雨為主，陣雨或雷雨也可能發生；21日（周五）清晨中南部、花東還是有局部較大雨勢，白天可望慢慢趨緩。

氣象局預報，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，今天台南以北地區及澎湖15縣市有局部大雨發生的機率。

▼鋒面通過台灣陸地，各地降雨明顯15縣市大雨「紫爆」。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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