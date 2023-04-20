快訊／上班小心！6縣市「大雷雨特報」　鄭明典曝暴雨原因

▲今日鋒面通過，6縣市有大雷雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受鋒面影響，各地降雨機率高，中央氣象局發佈大雷雨特報，警戒區域包括苗栗縣、臺中市、新竹縣、桃園市、南投縣、彰化縣。

今（20）日8時32分氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象達人彭啟明表示，今天還有一天，注意劇烈天氣，周五鋒面遠離，降雨趨緩，鋒面今日進入臺灣北部，陰有雷陣雨天氣，西半部對流旺盛，強降雨伴隨強風或雷擊，今上半天降雨熱區為中北部；下半天為南部地區。

彭啟明指出，周末兩天東北季風減弱，中南部陽光露臉，下周一西部晴時多雲，東部多雲時陰。下周二新鋒面通過，降雨擴及全臺，但不如今天強烈。

▲鄭明典說明雨型和地形的關聯。（圖／氣象局）

氣象局長鄭明典則分析局部地區雨勢猛烈的原因，他表示，「再看雨型和地形的關聯。昨晚持續很久的一條雨帶，雙箭頭指示的地方是最高累積雨量的區域。接下來找一個模式模擬出來最近似的雨型的個案，只是看雨型，時間和觀測並不相同，然後看這個模式對應的氣流特徵。看850百帕的氣流，因為這層附近的水氣通量最大，通常這是最能代表降雨系統的水氣來源的層場。

從氣流走向很明顯地看到外圍氣流為圍繞山，而近中央的氣流則是遇到地形後轉向往北。往北的氣流擠向北邊相對直行的氣流就產生輻合，這個輻合提供額外的舉升作用產生和地形相關的對流帶。昨晚鋒面更接近，鋒前的舉升有利部分氣流越山，於是對流胞就移入陸地上發展了！」